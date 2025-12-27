المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

مدرب نوتنجهام: الحكم تسبب في خسارتنا أمام مانشستر سيتي.. لا أصدق ما حدث

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:58 م 27/12/2025
دايتش

شون دايتش من مباراة نوتنجهام فورست ومانشستر سيتي

انتقد المدير الفني شون دايتش، مدرب نادي نوتنجهام فورست، القرارات التحكيمية التي أدت، على حد قوله، إلى خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وخسر نوتنجهام على أرضه في ملعب سيتي جراوند (2-1) أمام مانشستر سيتي، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تصريحات مدرب نوتنجهام بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

وقال دايتش في تصريحات عبر شبكة قنوات TNT Sports التليفزيونية: "للأسف الحكام كان لهم دور كبير جدًا في خسارتنا أمام مانشستر سيتي.. هذا أمر مؤسف للغاية".

وواصل مدرب نوتنجهام فورست: "لا أصدق ما حدث.. لقد عدت، وشاهدت بعض اللقطات، ولا أستطيع تصديق ما رأيته".

وأضاف: "الجميع شاهد أداء الحكام في مباراة مانشستر سيتي.. كان أداءً سيئًا جدًا، وغير مقبول، لأنه أثر على نتيجة المباراة".

واستفاض في شرح اللقطات الجدلية التي تسببت في فوز مانشستر سيتي: "مورجان جيبس وايت تم دفعه أرضًا ثم حاول اللاعب نفسه النهوض من أجل إبعاد الكرة، لكنها مرت بين قدميه، لأنه لم يكن في وضع يسمح له بذلك".

وظل نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما صعد مانشستر سيتي إلى الصدارة.

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتنجهام فورست

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
