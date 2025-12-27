انتقد المدير الفني شون دايتش، مدرب نادي نوتنجهام فورست، القرارات التحكيمية التي أدت، على حد قوله، إلى خسارة فريقه أمام مانشستر سيتي.

وخسر نوتنجهام على أرضه في ملعب سيتي جراوند (2-1) أمام مانشستر سيتي، في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تصريحات مدرب نوتنجهام بعد الخسارة أمام مانشستر سيتي

وقال دايتش في تصريحات عبر شبكة قنوات TNT Sports التليفزيونية: "للأسف الحكام كان لهم دور كبير جدًا في خسارتنا أمام مانشستر سيتي.. هذا أمر مؤسف للغاية".

وواصل مدرب نوتنجهام فورست: "لا أصدق ما حدث.. لقد عدت، وشاهدت بعض اللقطات، ولا أستطيع تصديق ما رأيته".

وأضاف: "الجميع شاهد أداء الحكام في مباراة مانشستر سيتي.. كان أداءً سيئًا جدًا، وغير مقبول، لأنه أثر على نتيجة المباراة".

واستفاض في شرح اللقطات الجدلية التي تسببت في فوز مانشستر سيتي: "مورجان جيبس وايت تم دفعه أرضًا ثم حاول اللاعب نفسه النهوض من أجل إبعاد الكرة، لكنها مرت بين قدميه، لأنه لم يكن في وضع يسمح له بذلك".

وظل نوتنجهام فورست بالمركز السابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما صعد مانشستر سيتي إلى الصدارة.