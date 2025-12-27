ريان شرقي يكشف سر احتفاله مع مانشستر سيتي أمام نوتنجهام

خطف ريان شرقي، لاعب مانشستر سيتي، الأضواء تجاهه بعد أن قاد فريقه لتحقيق الفوز أمام نوتنجهام فورست، في المباراة التي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ18 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب سيتي جراوند.

وساهم ريان شرقي في فوز فريقه مانشستر سيتي، بعد أن نجح في هز شباك نوتنجهام بالدقيقة 83 من عمر المباراة.

تصريحات ريان شرقي

استهل ريان شرقي، تصريحاته عقب المباراة، قائلًا: "عندما تأتي المباريات نحتاج لشيء واحد فقط الفوز، نحصل على النقاط لأن البطولة طويلة وصعبة جدًا، ولذلك ففوز اليوم مهم للغاية".

وأضاف: "المباراة القادمة مهمة جدًا بالنسبة لنا ونحن مستعدون لها، وخلال الأسبوع تحدثت مع هالاند وقال لي عندما تسجل تفعل هذه الاحتفالية ففعلت ذلك وأنا سعيد جدًا".

ويواصل ريان شرقي تألقه مع مانشستر سيتي، إذ قدم تمريرته الحاسمة السابعة منذ بداية نوفمبر الماضي ليحقق رقمًا قياسيًا بين لاعبي الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا.