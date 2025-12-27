المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

ظهير وحيد متاح.. كالافيوري يزيد من أزمات دفاع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:25 م 27/12/2025
كالافيوري

ريكاردو كالافيوري - ظهير أيسر أرسنال

زاد اللاعب الإيطالي ريكاردو كالافيوري من أزمات دفاع نادي أرسنال، ليصبح لدى المدرب الإسباني مايكل أرتيتا لاعبًا واحدًا متاحًا في مركز الظهير، سواءً الأيمن أو الأيسر.

ويلتقي أرسنال وبرايتون، اليوم السبت، في مباراة جارية بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

أزمة جديدة في دفاع أرسنال

يعاني أرسنال من أزمات عديدة في خط دفاعه، بسبب الإصابات.

وبدأ أرتيتا مباراة أرسنال ضد برايتون بالثلاثي ريكاردو كالافيوري وويليام ساليبا وبييرو هينكابي، لكن اللاعب الإيطالي تعرض للإصابة أثناء عمليات الإحماء.

واضطر أرتيتا إلى الدفع بمايلز لويس سكيلي بدلًا من كالافيوري، بسبب الإصابة، بحسب ما ذكر نادي أرسنال عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

ظهير وحيد متاح

يملك أرسنال لاعبًا واحدًا متاحًا في مركز الظهير، سواءً الأيمن أو الأيسر، هو لويس سكيلي.

ويغيب عن قائمة أرسنال أمام برايتون كل من بن وايت ويوريان تيمبر في مركز الظهير الأيمن، وكالافيوري في مركز الظهير الأيسر، إلى جانب قلب الدفاع كريستيان موسكيرا.

يشار إلى أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي -قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر- برصيد 39 نقطة.

