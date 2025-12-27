المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
انتظر 16 مباراة.. أوديجارد يفتتح أهداف موسمه مع أرسنال

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:39 م 27/12/2025
أوديجارد

أوديجارد يحتفل بأول أهدافه مع أرسنال هذا الموسم

سجل اللاعب النرويجي مارتن أوديجارد أخيرًا أول أهدافه مع نادي أرسنال هذا الموسم 2025-2026.

ويلتقي أرسنال وبرايتون، اليوم السبت، في مباراة جارية بينهما على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

أوديجارد يسجل أول أهدافه مع أرسنال هذا الموسم

نجح أوديجارد في افتتاح أهدافه بقميص أرسنال هذا الموسم، أمام برايتون. 

وأحرز أوديجارد أول هدف له مع فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، عند حدود الدقيقة 14، بعد أن صوب تسديدة يسارية قوية، لم يتمكن حارس برايتون من التصدي لها.

واحتاج أوديجارد 16 مباراة في جميع المسابقات الرسمية من أجل تسجيل هدفه الافتتاحية مع أرسنال هذا الموسم، بواقع ما يقارب 750 دقيقة، علمًا بأنه صنع هدفين فقط.

وكان مارتن أوديجارد غاب عن أرسنال في 13 مباراة رسمية هذا الموسم بسبب إصابتين مختلفتين، واحدة في الكتف والأخرى على مستوى الركبة.

يشار إلى أن أرسنال يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي -قبل انطلاق الجولة الثامنة عشر- برصيد 39 نقطة.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي مارتن أوديجارد

