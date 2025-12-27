المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

0 0
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 0
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

1 0
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 0
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
مودرن سبورت

مودرن سبورت

1 0
14:30
القناة

القناة

الدوري الإنجليزي
نوتينجهام فورست

نوتينجهام فورست

1 2
14:30
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

جوارديولا: فقدت وزني أمام نوتنجهام.. وعقلية اللاعبين كانت حاضرة

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:46 م 27/12/2025
جوارديولا

بيب جوارديولا

تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست، والتي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ18 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب سيتي جراوند.

تصريحات جوارديولا

استهل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحاته عقب المباراة، التي نقلها موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" قائلًا: "كل الكيلوجرامات التي اكتسبتها خلال فترة عيد الميلاد، فقدتها اليوم، عادت لياقتي من جديد، يا له من فريق رائع شكله شون دايش مرة أخرى، وحصدنا ثلاث نقاط كبيرة جدًا".

وأضاف جوارديولا: "نوتنجهام فورست فريق مذهل، الطريقة التي يلعبون بها لا تُصدق، إيجور يفوز بكل الكرات، لديهم فريق عالي الجودة، هذا الفريق كان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولم يفصله عن ذلك سوى مباراة أو اثنتين، وهو الآن يشارك في البطولات الأوروبية، فريق رائع وملعب صعب للغاية للقدوم إليه، خصوصًا في الشتاء".

وأتم: "تحدثنا كثيرًا عن هذا الأمر في الأيام الماضية مع اللاعبين، في الشتاء، في ملعب نوتنجهام، يجب أن تكون حاضرًا بالكامل، حاضرًا ذهنيًا وبدنيًا، اليوم لو لم نكن مستعدين لما فزنا بهذه المباراة، العقلية كانت مذهلة، ولذلك أنا سعيد جدًا من أجل اللاعبين مرة أخرى".

مباراة مانشستر سيتي القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي بيب جوارديولا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
أرسنال

أرسنال

1 0
برايتون

برايتون

48

أرسنال يتقدم على برايتون بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
Advertisement
مباشر
السنغال

السنغال

0 0
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

47

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
الأهلي

الأهلي

1 0
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

48

نهاية الشوط الأول.. بتقدم الأهلي على المصرية للاتصالات بهدف دون رد

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg