تحدث المدرب الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن مباراة الفريق أمام نوتنجهام فورست، والتي جرت بينهما ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتفوق فريق مانشستر سيتي على نظيره نوتنجهام فورست بنتيجة (2-1)، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الجولة الـ18 من مواجهات الدوري الإنجليزي، وأقيم اللقاء على ملعب سيتي جراوند.

تصريحات جوارديولا

استهل بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تصريحاته عقب المباراة، التي نقلها موقع "مانشستر إيفينينج نيوز" قائلًا: "كل الكيلوجرامات التي اكتسبتها خلال فترة عيد الميلاد، فقدتها اليوم، عادت لياقتي من جديد، يا له من فريق رائع شكله شون دايش مرة أخرى، وحصدنا ثلاث نقاط كبيرة جدًا".

وأضاف جوارديولا: "نوتنجهام فورست فريق مذهل، الطريقة التي يلعبون بها لا تُصدق، إيجور يفوز بكل الكرات، لديهم فريق عالي الجودة، هذا الفريق كان في دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي ولم يفصله عن ذلك سوى مباراة أو اثنتين، وهو الآن يشارك في البطولات الأوروبية، فريق رائع وملعب صعب للغاية للقدوم إليه، خصوصًا في الشتاء".

وأتم: "تحدثنا كثيرًا عن هذا الأمر في الأيام الماضية مع اللاعبين، في الشتاء، في ملعب نوتنجهام، يجب أن تكون حاضرًا بالكامل، حاضرًا ذهنيًا وبدنيًا، اليوم لو لم نكن مستعدين لما فزنا بهذه المباراة، العقلية كانت مذهلة، ولذلك أنا سعيد جدًا من أجل اللاعبين مرة أخرى".