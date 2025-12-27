أنهى النجم الألماني فلوريان فيرتز صيامه مع نادي ليفربول، بعدما قص شريط أهدافه بقميص الريدز، من بوابة مواجهة وولفرهامبتون، المقامة على أرضية ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرتز هدف ليفربول الثاني في شباك وولفرهامبتون، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة متقنة من هوجو إيكيتيكي، وضعته في مواجهة مع الحارس خوسيه سا، الذي لمس الكرة بعد تسديدة فيرتز لكنها سكنت الشباك.

وأحرز صانع الألعاب الألماني هدفه الأول بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انضمامه لصفوف الريدز، قادمًا من فريق باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسجل فيرتز أولى أهدافه مع الريدز، في مباراته السابعة عشر بالدوري الإنجليزي، ومن خلال التسديدة رقم 21 له في البريميرليج هذا الموسم.