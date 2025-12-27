المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

أنهى الصيام.. فيرتز يسجل هدفه الأول بقميص ليفربول من بوابة وولفرهامبتون

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

05:57 م 27/12/2025
احتفال فلوريان فيرتز نجم ليفربول بهدفه ضد وولفرهام

احتفال فلوريان فيرتز نجم ليفربول بهدفه ضد وولفرهامبتون

أنهى النجم الألماني فلوريان فيرتز صيامه مع نادي ليفربول، بعدما قص شريط أهدافه بقميص الريدز، من بوابة مواجهة وولفرهامبتون، المقامة على أرضية ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل فيرتز هدف ليفربول الثاني في شباك وولفرهامبتون، في الدقيقة 42 من عمر اللقاء، بعدما استلم تمريرة متقنة من هوجو إيكيتيكي، وضعته في مواجهة مع الحارس خوسيه سا، الذي لمس الكرة بعد تسديدة فيرتز لكنها سكنت الشباك.

وأحرز صانع الألعاب الألماني هدفه الأول بقميص ليفربول في جميع المسابقات، منذ انضمامه لصفوف الريدز، قادمًا من فريق باير ليفركوزن في الميركاتو الصيفي الماضي.

وسجل فيرتز أولى أهدافه مع الريدز، في مباراته السابعة عشر بالدوري الإنجليزي، ومن خلال التسديدة رقم 21 له في البريميرليج هذا الموسم.

 

مباراة ليفربول القادمة
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

108

نهاية الوقت الإضافي الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
