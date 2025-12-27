خيّم الحزن على ملعب أنفيلد، حيث قدم كل من ليفربول وفريق وولفرهامبتون تحية مؤثرة لذكرى النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بحضور زوجته وأطفاله، قبل انطلاق المواجهة التي تجمع بين الفريقين.

ويخوض الطرفان مباراة مهمة، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد.

ليفربول وولفرهامبتون يقدمان تحية لذكرى جوتا في أنفيلد

وشهدت مراسم التأبين لحظات إنسانية مؤثرة، حيث دخل اثنان من أبناء جوتا إلى أرض الملعب برفقة اللاعبين، في وقت رددت فيه جماهير ليفربول أغنية "لن تسير وحدك أبدًا".

كما تم رفع لوحات تحمل رقمي قميصي جوتا وشقيقه الراحل أندريه سيلفا.

وكان جوتا قد لقى حتفه في يوليو الماضي إثر حادث سير في إسبانيا، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد مسيرة مميزة مع وولفرهامبتون وليفربول.

ويواصل جمهور الريدز تخليد ذكرى اللاعب بترديد هتافه في الدقيقة 20 من كل مباراة، تكريمًا لقميصه الذي تم تخليده ، فيما أكد مدرب الفريق آرني سلوت وقائد الفريق فيرجيل فان دايك في وقت سابق، أن جوتا سيظل حاضرًا في قلوب الجميع داخل النادي وخارجه.