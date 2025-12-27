المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

في مباراتهما الأولى بعد وفاته.. ليفربول وولفرهامبتون يقدمان تحية لذكرى جوتا في أنفيلد

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:06 م 27/12/2025
تأبين وفاة جوتا

تحية مؤثرة لجوتا

خيّم الحزن على ملعب أنفيلد، حيث قدم كل من ليفربول وفريق وولفرهامبتون تحية مؤثرة لذكرى النجم البرتغالي الراحل ديوجو جوتا، بحضور زوجته وأطفاله، قبل انطلاق المواجهة التي تجمع بين الفريقين.

ويخوض الطرفان مباراة مهمة، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم السبت، على ملعب أنفيلد.

 ليفربول وولفرهامبتون يقدمان تحية لذكرى جوتا في أنفيلد

وشهدت مراسم التأبين لحظات إنسانية مؤثرة، حيث دخل اثنان من أبناء جوتا إلى أرض الملعب برفقة اللاعبين، في وقت رددت فيه جماهير ليفربول أغنية "لن تسير وحدك أبدًا".

كما تم رفع لوحات تحمل رقمي قميصي جوتا وشقيقه الراحل أندريه سيلفا.

وكان جوتا قد لقى حتفه في يوليو الماضي إثر حادث سير في إسبانيا، عن عمر ناهز 28 عامًا، بعد مسيرة مميزة مع وولفرهامبتون وليفربول.

ويواصل جمهور الريدز تخليد ذكرى اللاعب بترديد هتافه في الدقيقة 20 من كل مباراة، تكريمًا لقميصه الذي تم تخليده ، فيما أكد مدرب الفريق آرني سلوت وقائد الفريق فيرجيل فان دايك في وقت سابق، أن جوتا سيظل حاضرًا في قلوب الجميع داخل النادي وخارجه.

 

مباراة ليفربول القادمة
الدوري الإنجليزي وفاة جوتا تأبين وفاة جوتا رحيل جوتا ليفربول وولفرهامبتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

108

نهاية الوقت الإضافي الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg