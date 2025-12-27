أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا، في إطارمواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل تشيلسي في مباراة أستون فيلا

وجاء تشكيل تشيلسي كما أعلن عنه ماريسكا في مباراة أستون فيلا كالتالي:ـ

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جيمس - تشالوباه - بدياشيلي- كوكوريلا.

في خط الوسط: إنزو - كايسيديو - كول بالمر.

في خط الهجوم: نيتو - جارناتشو - جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد بدلاء البلوز: فوفانا - توسين - يورجينسن - جوستو - سانتوس - أتشيمبونج - إستيفاو - ديلاب.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بشكل مؤقت، لحين انتهاء كافة مباريات الجولة الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي البلوز من مباراة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 2-2.