مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

جواو بيدرو بالهجوم.. تشيلسي بالقوة الضاربة أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

06:28 م 27/12/2025
فريق تشيلسي

فريق تشيلسي

أعلن إنزو ماريسكا، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن التشكيل الرسمي الذي سيخوض به مباراة أستون فيلا، في إطارمواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة التي ستجمع بين الطرفين، اليوم السبت، في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

تشكيل تشيلسي في مباراة أستون فيلا

وجاء تشكيل تشيلسي كما أعلن عنه ماريسكا في مباراة أستون فيلا كالتالي:ـ

في حراسة المرمى: سانشيز.

في خط الدفاع: جيمس - تشالوباه - بدياشيلي- كوكوريلا.

في خط الوسط: إنزو - كايسيديو - كول بالمر.

في خط الهجوم: نيتو - جارناتشو - جواو بيدرو.

ويجلس على مقاعد بدلاء البلوز: فوفانا - توسين - يورجينسن - جوستو - سانتوس - أتشيمبونج - إستيفاو - ديلاب.

ويحتل تشيلسي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بشكل مؤقت، لحين انتهاء كافة مباريات الجولة الـ18 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويأتي البلوز من مباراة قوية أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث انتهت بالتعادل الإيجابي بين الطرفين بنتيجة 2-2.

مباراة تشيلسي القادمة
أستون فيلا تشكيل تشيلسي مباراة تشيلسي وأستون فيلا تشيلسي وأستون فيلا

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

108

نهاية الوقت الإضافي الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
