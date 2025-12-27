تحدث الهولندي تيجاني رايندرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي عن الفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رايندرز هدفا في فوز مانشستر سيتي خارج أرضه 2-1، اليوم السبت.

وقال رايندرز في تصريحات عقب المباراة: "نعرف أن الكثير من الأندية تعاني على هذا الملعب (ملعب نوتنجهام)، ومما سمعته، فإن نوتنجهام فورست على ملعبه دائما ما يكون فريقا صعبا، وهذا حقيقي، وهو ما شعرت به أيضا، فمن المهم أن نفوز هنا، فنحن في صراع نحو الصدارة".

وأضاف: "لقد ضيقوا المساحات بشكل كبير للغاية، لذا كان من الصعب جدا أن تجد لاعبا دون رقابة فيما بين الخطوط".

وأكمل: "في الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات على طريقة اللعب، حتى نتمكن من خلق مساحات للاعبين دون رقابة أكثر".

وتابع: "اضطررت للعب كرات عالية في الملعب، خلال الشوط الثاني، لذا كان من الصعب عليهم رقابة اللاعبين، ولقد كان الهدف الذي سجلناه نموذجا مثاليا لذلك".

واستكمل: "بالطبع شرقي يعرف كيف يقوم بهذه التمريرات، وكنت قادرا على إنهاء الهجمات، إنه لاعب ممتاز يجيد خلق المساحات، وعندما يتسلم الكرة، يجب أن تكون مستعدا وفي المكان المناسب".

كما تحدث رايندرز عن مدربه بيب جوارديولا، قائلا: "يجعلنا جميعا لاعبين أفضل، إنه يجعلك تنظر إلى اللعبة بشكل مختلف، وبالنسبة لي أنا هنا منذ 4 أو 5 أشهر، وأصبحت أنظر إلى المباريات بطريقة مختلفة، وأريد أن أتعلم المزيد والمزيد".