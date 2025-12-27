المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

رايندرز: عانينا في ملعب نوتنجهام.. وجوارديولا جعلنا أفضل

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

06:32 م 27/12/2025
نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي

نوتنجهام فورست ضد مانشستر سيتي

تحدث الهولندي تيجاني رايندرز لاعب خط وسط مانشستر سيتي عن الفوز الصعب الذي حققه فريقه على حساب نوتنجهام فورست ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل رايندرز هدفا في فوز مانشستر سيتي خارج أرضه 2-1، اليوم السبت.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

وقال رايندرز في تصريحات عقب المباراة: "نعرف أن الكثير من الأندية تعاني على هذا الملعب (ملعب نوتنجهام)، ومما سمعته، فإن نوتنجهام فورست على ملعبه دائما ما يكون فريقا صعبا، وهذا حقيقي، وهو ما شعرت به أيضا، فمن المهم أن نفوز هنا، فنحن في صراع نحو الصدارة".

وأضاف: "لقد ضيقوا المساحات بشكل كبير للغاية، لذا كان من الصعب جدا أن تجد لاعبا دون رقابة فيما بين الخطوط".

وأكمل: "في الشوط الثاني أجرينا بعض التغييرات على طريقة اللعب، حتى نتمكن من خلق مساحات للاعبين دون رقابة أكثر".

وتابع: "اضطررت للعب كرات عالية في الملعب، خلال الشوط الثاني، لذا كان من الصعب عليهم رقابة اللاعبين، ولقد كان الهدف الذي سجلناه نموذجا مثاليا لذلك".

واستكمل: "بالطبع شرقي يعرف كيف يقوم بهذه التمريرات، وكنت قادرا على إنهاء الهجمات، إنه لاعب ممتاز يجيد خلق المساحات، وعندما يتسلم الكرة، يجب أن تكون مستعدا وفي المكان المناسب".

كما تحدث رايندرز عن مدربه بيب جوارديولا، قائلا: "يجعلنا جميعا لاعبين أفضل، إنه يجعلك تنظر إلى اللعبة بشكل مختلف، وبالنسبة لي أنا هنا منذ 4 أو 5 أشهر، وأصبحت أنظر إلى المباريات بطريقة مختلفة، وأريد أن أتعلم المزيد والمزيد".

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي نوتنجهام فورست مان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

