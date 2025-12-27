المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

الفوز الثالث تواليا.. أرسنال يستعيد صدارة الدوري الإنجليزي أمام برايتون

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:56 م 27/12/2025
أرسنال

أرسنال يهزم برايتون

استعاد نادي أرسنال صدارة الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بالفوز (2-1) على برايتون.

والتقى أرسنال وبرايتون على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من خسارة الصدارة لمانشستر سيتي، إثر تفوق الأخير بهدفين لواحد على نوتنجهام فورست.

وحقق فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، على كل من وولفرهامبتون وإيفرتون وبرايتون.

أرسنال يهزم برايتون

بدأ أرسنال أمام برايتون، بتشكيل مكون من رايا، ساليبا، هينكابي، لويس سكيلي، زوبيميندي، رايس، أوديجارد، ميرينو، ساكا، تروسارد وجيوكيريس.

وضغط أرسنال على مرمى برايتون منذ الدقيقة الأولى، ليسجل عند حدود الدقيقة 14 بفضل تسديدة النرويجي مارتن أوديجارد من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل أوديجارد أول أهدافه بقميص أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية.

وواصل أرسنال محاولاته الهجومية على برايتون خلال الشوط الأول، كان أبرزها فرصة زوبيميندي في الدقيقة 43، إذ سدد كرة بالكعب، أبعدها الحارس في التوقيت المناسب.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف أرسنال هدفًا ثانيًا في الدقيقة 53 عن طريق ضربة ركنية أرسلها رايس داخل منطقة الجزاء، ليحولها جورجينيو روتر إلى هدف بالخطأ في مرمى فريقه برايتون.

وقلص برايتون الفارق إلى هدف وحيد في الدقيقة 64، بعد أن سجل دييجو جوميز في مرمى أرسنال، إذ استغل ارتداد كرة العياري من القائم، ليتابعها في الشباك.

وتألق رايا في التصدي لتسديدة مينته الخطيرة في الدقيقة 76.

وكاد برايتون يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، كما كان أرسنال قريبًا من تسجيل هدف ثالث، لكن المباراة انتهت بالنتيجة نفسها (2-1) لفريق مايكل أرتيتا.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي برايتون

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

106

بداية الوقت الإضافي الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg