استعاد نادي أرسنال صدارة الترتيب في منافسات الدوري الإنجليزي، اليوم السبت، بالفوز (2-1) على برايتون.

والتقى أرسنال وبرايتون على ملعب الإمارات، ضمن الجولة الـ18 من منافسات الدوري الإنجليزي، بعد ساعات قليلة من خسارة الصدارة لمانشستر سيتي، إثر تفوق الأخير بهدفين لواحد على نوتنجهام فورست.

وحقق فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإنجليزي، على كل من وولفرهامبتون وإيفرتون وبرايتون.

أرسنال يهزم برايتون

بدأ أرسنال أمام برايتون، بتشكيل مكون من رايا، ساليبا، هينكابي، لويس سكيلي، زوبيميندي، رايس، أوديجارد، ميرينو، ساكا، تروسارد وجيوكيريس.

وضغط أرسنال على مرمى برايتون منذ الدقيقة الأولى، ليسجل عند حدود الدقيقة 14 بفضل تسديدة النرويجي مارتن أوديجارد من خارج منطقة الجزاء، لم يتمكن الحارس من التصدي لها.

وسجل أوديجارد أول أهدافه بقميص أرسنال هذا الموسم في جميع المسابقات الرسمية.

وواصل أرسنال محاولاته الهجومية على برايتون خلال الشوط الأول، كان أبرزها فرصة زوبيميندي في الدقيقة 43، إذ سدد كرة بالكعب، أبعدها الحارس في التوقيت المناسب.

ومع بداية الشوط الثاني، أضاف أرسنال هدفًا ثانيًا في الدقيقة 53 عن طريق ضربة ركنية أرسلها رايس داخل منطقة الجزاء، ليحولها جورجينيو روتر إلى هدف بالخطأ في مرمى فريقه برايتون.

وقلص برايتون الفارق إلى هدف وحيد في الدقيقة 64، بعد أن سجل دييجو جوميز في مرمى أرسنال، إذ استغل ارتداد كرة العياري من القائم، ليتابعها في الشباك.

وتألق رايا في التصدي لتسديدة مينته الخطيرة في الدقيقة 76.

وكاد برايتون يدرك التعادل في أكثر من مناسبة، كما كان أرسنال قريبًا من تسجيل هدف ثالث، لكن المباراة انتهت بالنتيجة نفسها (2-1) لفريق مايكل أرتيتا.