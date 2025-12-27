حققت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول الفوز في مبارياتها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول بالنتيجة ذاتها (2-1) على كل من نوتنجهام فورست وبرايتون وولفرهامبتون على الترتيب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز سيتي وأرسنال وليفربول

لم يتغير الشيء الكثير في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي.

واستمر فارق النقاط على ما هو عليه بين أرسنال ومانشستر سيتي، ليبقى فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب رفاق مواطنه بيب جوارديولا.

وفي ليفربول، واصل المدرب الهولندي آرني سلوت استفاقته في منافسات الدوري الإنجليزي، ليتقدم نحو المركز الرابع.

