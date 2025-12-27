المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 1
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس مصر
طلائع الجيش

طلائع الجيش

1 1
17:00
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

السباق مستمر.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز سيتي وأرسنال وليفربول

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:13 م 27/12/2025
أرسنال

من مباراة أرسنال وبرايتون

حققت أندية مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول الفوز في مبارياتها اليوم السبت، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وانتصر مانشستر سيتي وأرسنال وليفربول بالنتيجة ذاتها (2-1) على كل من نوتنجهام فورست وبرايتون وولفرهامبتون على الترتيب، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز سيتي وأرسنال وليفربول

لم يتغير الشيء الكثير في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعد فوز أرسنال ومانشستر سيتي.

واستمر فارق النقاط على ما هو عليه بين أرسنال ومانشستر سيتي، ليبقى فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي على حساب رفاق مواطنه بيب جوارديولا.

وفي ليفربول، واصل المدرب الهولندي آرني سلوت استفاقته في منافسات الدوري الإنجليزي، ليتقدم نحو المركز الرابع.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الأهلي

الأهلي

1 1
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

108

نهاية الوقت الإضافي الأول من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg