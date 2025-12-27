التعثر الـ7 تواليا.. وست هام يسقط على أرضه أمام فولهام

واصل نادي وست هام يونايتد نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بالخسارة على أرضه (1-0) أمام فولهام.

وتعثر وست هام على ملعب لندن الأولمبي في ديربي عاصمي صغير أمام فولهام، ليفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 7 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي 2025-2026.

وست هام يسقط أمام فولهام

أظهر وست هام أفضلية واضحة على فولهام طيلة الدقائق الـ90، لكنه تفنن في إهدار الفرص.

وتلقت شباك وست هام هدفًا مباغتًا في الدقيقة 85، بعد أن استغل هاري ويلسون خطأ أولي سكارلز، ليحول كرة عرضية، حولها المكسيكي راؤول خيمينيز إلى هدف برأسه.

وخسر وست هام مباراته الـ3 على التوالي في الدوري الإنجليزي، ليصبح مهددًا بالهبوط أكثر من وقت مضى إلى الدرجة الثانية.

من جانبه، أنهى فولهام مبارياته هذا العام على أمثل وجه، محققًا كذلك 3 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي لأول مرة منذ يناير 2023.

ويحتل وست هام المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط عن السابع عشر نوتنجهام فورست.

واقتحم فولهام النصف الأعلى من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، إذ يحتل المركز العاشر بـ26 نقطة.