الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

بعد الفوز على وولفرهامبتون.. فيرتز: نريد أن نكون في صدارة الجدول

طارق متولي

كتب - طارق متولي

07:34 م 27/12/2025
احتفال فلوريان فيرتز نجم ليفربول بهدفه ضد وولفرهام

فيرتز

علق فلوريان فيرتز، لاعب فريق ليفربول، على المباراة التي خاضها الريدز أمام وولفرهامبتون، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز ليفربول في مباراته أمام وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، حيث سجل فيرتز الهدف الثاني في اللقاء بالدقيقة 42.

تصريحات فيرتز عن تألقه في مباراة وولفرهامبتون

وقال فيرتز في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورت: "لقد لعبنا شوطاً أول ممتازاً، في آخر 20 دقيقة، صعبنا الأمور على أنفسنا، لا أستطيع تفسير السبب، علينا تغيير ذلك، هذه هي الطريقة التي نريد أن نسير بها".

وأضاف: "نريد أن نكون في صدارة جدول الدوري الإنجليزي، نريد أن نكون هناك وأن نتصدر الترتيب، لم تكن البداية سهلة بالنسبة لنا، لكننا نتحسن ونحصد النقاط".

وعن مشاركته مع الريدز، أتم: "شعوراً رائعاً أن أكون على أرض الملعب بين الجماهير، كنت سعيداً للغاية وما زلت كذلك، كنت متأكداً من أنني سأسجل هدفاً يوماً ما، كنت أرغب في البدء بالتسجيل وصناعة الأهداف في وقت أقرب، ولكن هكذا جرت الأمور، عليّ أن أتقبل ذلك، أحاول الاستمرار على هذا المنوال".

وسجل فيرتز أولى أهدافه رفقة ليفربول اليوم أمام وولفرهامبتون، حيث لم يسجل اللاعب أية أهداف على مدار مبارياته منذ بداية الموسم، لكنه صنع 6 أهداف.

 

 

 

مباراة ليفربول القادمة
ليفربول فلوريان فيرتز فيرتز فريق ليفربول

