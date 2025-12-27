انهار نادي بورنموث أمام مضيفه برينتفورد، اليوم السبت، بالخسارة (4-1) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل بورنموث نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم البداية الجيدة تحت قيادة المدرب أندوني إيروالا، ليفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات.

انهيار بورنموث أمام برينتفورد

استطاع اللاعب الألماني كيفن شادي أن يتقدم لبرينتفورد في الدقيقة 7، ثم أضاف صاحب الأرض هدفًا ثانيًا في الدقيقة 39 عن طريق الحارس بيتروفيتش الذي هز شباك فريقه بورنموث بالخطأ.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد كيفن شادي إلى التسجيل مجددًا في شباك بورنموث بالدقيقة 51.

وحاول بورنموث، الذي صوب 18 تسديدة على مرمى برينتفورد في الشوط الثاني، أن يقلص الفارق، لكنه اكتفى بإحراز هدف وحيد في الدقيقة 75 من توقيع الجناح الغاني أنتوني سيمينيو.

وأكمل كيفن شادي الهاتريك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتصر برينتفورد برباعية مستحقة على بورنموث.

وحقق برينتفورد أعلى عدد نقاط له مع نهاية العام خلال آخر 5 مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي، إذ وصل إلى النقطة 26.