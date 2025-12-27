المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 1
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

0 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

سلسلة سلبية من 9 مباريات.. بورنموث ينهار أمام برينتفورد في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

07:44 م 27/12/2025
شادي

برينتفورد يهزم بورنموث

انهار نادي بورنموث أمام مضيفه برينتفورد، اليوم السبت، بالخسارة (4-1) في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وواصل بورنموث نتائجه السلبية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، رغم البداية الجيدة تحت قيادة المدرب أندوني إيروالا، ليفشل في تحقيق أي فوز خلال آخر 9 مباريات.

انهيار بورنموث أمام برينتفورد

استطاع اللاعب الألماني كيفن شادي أن يتقدم لبرينتفورد في الدقيقة 7، ثم أضاف صاحب الأرض هدفًا ثانيًا في الدقيقة 39 عن طريق الحارس بيتروفيتش الذي هز شباك فريقه بورنموث بالخطأ.

ومع بداية الشوط الثاني، عاد كيفن شادي إلى التسجيل مجددًا في شباك بورنموث بالدقيقة 51.

وحاول بورنموث، الذي صوب 18 تسديدة على مرمى برينتفورد في الشوط الثاني، أن يقلص الفارق، لكنه اكتفى بإحراز هدف وحيد في الدقيقة 75 من توقيع الجناح الغاني أنتوني سيمينيو.

وأكمل كيفن شادي الهاتريك في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، لينتصر برينتفورد برباعية مستحقة على بورنموث.

وحقق برينتفورد أعلى عدد نقاط له مع نهاية العام خلال آخر 5 مواسم متتالية بالدوري الإنجليزي، إذ وصل إلى النقطة 26.

مباراة برينتفورد القادمة
الدوري الإنجليزي برينتفورد بورنموث

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

