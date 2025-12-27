المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سجل آخر 3 مباريات.. منافس جديد في سباق الهدافين بالدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

08:07 م 27/12/2025
هالاند

هالاند يغيب عن التسجيل لمانشستر سيتي أمام نوتنجهام

فرض لاعب جديد، اسمه، كمنافس على لقب هداف منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026.

ويواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الحفاظ على موقعه في صدارة جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي، رغم أن مهاجم مانشستر سيتي فشل في التسجيل هذا الأسبوع، أمام نوتنجهام فورست.

منافس جديد في سباق الهدافين بالدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ19 هدفًا.

ولم يسجل هالاند في فوز مانشستر سيتي بهدفين لواحد على نوتنجهام فورست، اليوم السبت، كما فشل ملاحقه البرازيلي إيجو تياجو في هز الشباك، رغم فوز فريقه برينتفورد (4-1) على بورنموث.

واقتحم الغاني أنتوني سيمينيو سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف بورنموث الوحيد في شباك برينتفورد.

وأحرز سيمينيو أهدافًا في آخر 3 مباريات لبورنموث في الدوري الإنجليزي، رغم المعاناة التي يعيشها فريق المدرب الإسباني أندوني إيروالا.

وفيما يلي، ترتيب المقدمة في سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم..

1) النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 19 هدفًا

2) البرازيلي إيجور تياجو من برينتفورد: 11 هدفًا

3) الغاني أنتوني سيمينيو من بورنموث: 9 أهداف

4) الفرنسي هوجو إيكيتيكي من ليفربول: 8 أهداف

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي إيرلينج هالاند

