فرض لاعب جديد، اسمه، كمنافس على لقب هداف منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026.

ويواصل اللاعب النرويجي إيرلينج هالاند الحفاظ على موقعه في صدارة جدول ترتيب الهدافين في منافسات الدوري الإنجليزي، رغم أن مهاجم مانشستر سيتي فشل في التسجيل هذا الأسبوع، أمام نوتنجهام فورست.

منافس جديد في سباق الهدافين بالدوري الإنجليزي

يتصدر هالاند ترتيب الهدافين في الدوري الإنجليزي بـ19 هدفًا.

ولم يسجل هالاند في فوز مانشستر سيتي بهدفين لواحد على نوتنجهام فورست، اليوم السبت، كما فشل ملاحقه البرازيلي إيجو تياجو في هز الشباك، رغم فوز فريقه برينتفورد (4-1) على بورنموث.

واقتحم الغاني أنتوني سيمينيو سباق الهدافين في الدوري الإنجليزي، بعدما سجل هدف بورنموث الوحيد في شباك برينتفورد.

وأحرز سيمينيو أهدافًا في آخر 3 مباريات لبورنموث في الدوري الإنجليزي، رغم المعاناة التي يعيشها فريق المدرب الإسباني أندوني إيروالا.

وفيما يلي، ترتيب المقدمة في سباق هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم..

1) النرويجي إيرلينج هالاند من مانشستر سيتي: 19 هدفًا

2) البرازيلي إيجور تياجو من برينتفورد: 11 هدفًا

3) الغاني أنتوني سيمينيو من بورنموث: 9 أهداف

4) الفرنسي هوجو إيكيتيكي من ليفربول: 8 أهداف