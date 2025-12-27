علق المدير الفني الإسباني مايكل أرتيتا، مدرب نادي أرسنال، على المركز الجديد الذي لعب فيه ديكلان رايس، اليوم السبت، أمام برايتون.

ونجح أرسنال في تحقيق فوز صعب (2-1) على برايتون، على ملعب الإمارات، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

تصريحات أرتيتا بعد فوز أرسنال على برايتون

وقال أرتيتا في تصريحات نشرها موقع قنوات NBC Sports التليفزيونية: "كان يجب أن نحقق فوزًا أكبر بكثير على برايتون بالنظر إلى عدد الفرص التي صنعناها.. تسجيل هدفين فقط جعل المباراة أصعب، ثم استقبلنا هدفًا من أول تسديدة لهم، لكن هذه هي طبيعة الدوري الإنجليزي، وعلينا أن نقاتل ونعاني".

وأضاف: "رايس لم يسبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن.. تحدثت معه قبل 48 ساعة، ووافق فورًا، واللاعبون في أرسنال يحبون التحديات، ويتحملون المسؤولية، كما أن اللاعبين المصابين يعودون أسرع من المتوقع".

قبل أن يختتم: "جابرييل شارك قبل الموعد المتوقع لعودته.. لذا علينا إدارة الدقائق التي سيحصل عليها".

يشار إلى أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي بـ42 نقطة، وفارق نقطتين عن الوصيف مانشستر سيتي.

