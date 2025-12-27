المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
سلوت: أداء فيرتز لم يكن مفاجئًا.. ونتحسن رغم هدف وولفرهامبتون

محمد همام

كتب - محمد همام

08:42 م 27/12/2025
أرني سلوت مدرب ليفربول

آرني سلوت مدرب فريق ليفربول

أشاد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء فلوريان فيرتز بعدما سجل أولى أهدافه بقميص "الريدز" في منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب "الأنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

وقال سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي :"هناك لاعبون يتعرضون للنقد بسبب تسجيل الأهداف، لكن هناك جوانب أخرى تتعلق باللعبة".

وأضاف :"فيرتز حظى بالعديد من المباريات الجيدة معنا، وأراه يتحسن ويصبح أكثر لياقة للعب مع الفريق في كل مباراة".

وواصل :"فيرتز دائمًا كان يقترب من تسجيل أولى أهدافه، لذا هدفه في لقاء اليوم لم يكن مفاجئًا، آمل بالمزيد من الأهداف".

وانتقل سلوت للحديث عن مستوى جيرمي فيرمبونج، قائلاً :"يتميز بالسرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لنا، الهدف الذي صنعه كان من مهارة فردية".

وأنهى سلوت حديثه عن نقطة استقبال فريقه الأهداف من الكرات الثابتة :"استقبلنا اليوم هدفًا من كرة ثابتة، إلا أننا حققنا الفوز، وهذا تقدم بالنسبة لي".

وصعد فريق ليفربول للمركز الرابع مؤقتًا برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.

الدوري الإنجليزي ليفربول سلوت وولفرهامبتون فيرتز

