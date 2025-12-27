أشاد الهولندي آرني سلوت المدير الفني لفريق ليفربول، بأداء فلوريان فيرتز بعدما سجل أولى أهدافه بقميص "الريدز" في منافسات الدوري الإنجليزي.

وحقق فريق ليفربول فوزًا صعبًا على حساب وولفرهامبتون بنتيجة 2-1، في لقاء أقيم على ملعب "الأنفيلد" ضمن حسابات الأسبوع الـ18.

وقال سلوت في تصريحات عبر المؤتمر الصحفي :"هناك لاعبون يتعرضون للنقد بسبب تسجيل الأهداف، لكن هناك جوانب أخرى تتعلق باللعبة".

وأضاف :"فيرتز حظى بالعديد من المباريات الجيدة معنا، وأراه يتحسن ويصبح أكثر لياقة للعب مع الفريق في كل مباراة".

وواصل :"فيرتز دائمًا كان يقترب من تسجيل أولى أهدافه، لذا هدفه في لقاء اليوم لم يكن مفاجئًا، آمل بالمزيد من الأهداف".

وانتقل سلوت للحديث عن مستوى جيرمي فيرمبونج، قائلاً :"يتميز بالسرعة، وهذا أمر بالغ الأهمية لنا، الهدف الذي صنعه كان من مهارة فردية".

وأنهى سلوت حديثه عن نقطة استقبال فريقه الأهداف من الكرات الثابتة :"استقبلنا اليوم هدفًا من كرة ثابتة، إلا أننا حققنا الفوز، وهذا تقدم بالنسبة لي".

وصعد فريق ليفربول للمركز الرابع مؤقتًا برصيد 32 نقطة من 18 مباراة.