حقق فريق أستون فيلا فوزًا صعبًا في المباراة التي خاضها أمام تشيلسي، في إطار مواجهات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز فيلا في مباراة البلوز بنتيجة 2-1، حيث حقق رجال إيمري ريمونتادا صعبة بعد التأخر بهدف نظيف خلال أحداث الشوط الأول.

أحداث مباراة تشيلسي وأستون فيلا

أحرز ريس جيمس الهدف الأول لفريق تشيلسي في الدقيقة 37 من عمر اللقاء، بعدما أرسل اللاعب عرضية رائعة بعد تنفيذ الركلة الحرة التي مرت من أمام الجميع وخدعت الحارس واستقرت داخل الشباك.

واحتسب حكم المباراة دقيقتين وقت محتسب بدل من الضائع خلال أحداث الشوط الأول، ولكن لم يستطع لاعبو أستون فيلا تسجيل هدف التعادل رغم بعض المحاولات، والتي واجهها لاعبو تشيلسي بتمريرات قصيرة بين أقدام اللاعبين في وسط الملعب.

وفي الشوط الثاني، حاول البلوز التسجيل ومضاعفة النتيجة، حيث أرسل بالمر عرضية أرضية من الجهة اليمنى داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع تصدى لها.

وفي الدقيقة 55، سدد ريس جيمس كرة قوية كادت أن تخدع الحارس مارتينيز وتسكن شباكه ولكنه تصدى لها ببراعة.

وحصل جيمس على بطاقة الصفراء من قبل حكم المباراة في الدقيقة 59، قبل أن يقوم كامارا بتمريرة بينية رائعة داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة ولكن الحارس سانشيز تصدى لها بثبات.

وفي الدقيقة 63، جاء الهدف لفريق أستون فيلا عن طريق واتكينز، بعدما مرر روجرز الكرة إليه داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة تصدى لها الحارس سانشيز واصطدمت في قدم اولي واتكينز مرة أخرى وسكنت الشباك.

وفي الدقيقة 76، قام فريق تشيلسي بضغط متواصل ومحاولات لتسجيل هدف التقدم.

وأحرز واتكينز الهدف الثاني له في اللقاء وهدف التقدم لأستون فيلا، بعد عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها اللاعب إلى رأسية قوية على يمين الحارس داخل الشباك ليسجل الهدف الثاني له في اللقاء ولفريقه.

وأطلق الحكم صافرته ليعلن انتهاء المباراة التي جمعت بين الطرفين بفوز أستون فيلا بنتيجة 2-1، ليصبح هذا التعثر هو الثاني على التوالي للبلوز بعد التعادل مع نيوكاسل في المباراة الأخيرة بنتيجة 2-2.

ويحتل البلوز المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الرابع، فيما يأتي أستون فيلا في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.