اشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026، بفوز نادي أستون فيلا على تشيلسي، اليوم السبت.

وحقق أستون فيلا الفوز (2-1) على تشيلسي، في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على تشيلسي

تقدم تشيلسي على أستون فيلا بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل فريق المدرب الإسباني يوناي إيمري هدفين في الشوط الثاني من توقيع أولي واتكينز.

وواصل أستون فيلا تحقيق نتائج إيجابية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينتصر في 12 من أصل آخر 13 مباراة، إذ خسر مرة وحيدة على يد ليفربول.

واستمر أستون فيلا في الضغط على أرسنال ومانشستر سيتي، ليفرض نفسه كمنافس رئيسي على لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026.

ويتفوق أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم على مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط، وعلى أستون فيلا بفارق 3 نقاط.