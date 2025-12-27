المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الصراع يشتعل.. ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على تشيلسي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

09:53 م 27/12/2025
أستون فيلا

أستون فيلا يهزم تشيلسي

اشتعل صراع المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026، بفوز نادي أستون فيلا على تشيلسي، اليوم السبت.

وحقق أستون فيلا الفوز (2-1) على تشيلسي، في مباراة أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز أستون فيلا على تشيلسي

تقدم تشيلسي على أستون فيلا بهدف في الشوط الأول، قبل أن يسجل فريق المدرب الإسباني يوناي إيمري هدفين في الشوط الثاني من توقيع أولي واتكينز.

وواصل أستون فيلا تحقيق نتائج إيجابية في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لينتصر في 12 من أصل آخر 13 مباراة، إذ خسر مرة وحيدة على يد ليفربول.

واستمر أستون فيلا في الضغط على أرسنال ومانشستر سيتي، ليفرض نفسه كمنافس رئيسي على لقب الدوري الإنجليزي 2025-2026.

طالع ترتيب الدوري الإنجليزي بالكامل من هنا

ويتفوق أرسنال في سباق لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم على مانشستر سيتي بفارق نقطتين فقط، وعلى أستون فيلا بفارق 3 نقاط.

تشيلسي الدوري الإنجليزي أستون فيلا

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

