المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد إحراز هدفه الأول في الموسم.. أوديجارد: كنت أنتظر هذه اللحظة

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:40 م 27/12/2025
أوديجارد

أوديجارد

علق مارتن أوديجارد، لاعب فريق أرسنال، على الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام برايتون، في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوديجارد أولى أهدافه في الموسم الحالي مع الجانرز في تلك المباراة، حيث افتتح التسجيل خلال الشوط الأول، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة 2-1.

وقال أوديجارد في تصريحات عبر موقع أرسنال الرسمي بعد اللقاء: "كنت أنتظر هذه اللحظة وأعمل بجد لتحسين مهاراتي في إنهاء الهجمات، أحب التواجد في تلك المناطق، وبوكايو ساكا أيضًا يحب ذلك، نعرف بعضنا البعض جيداً، لقد وجدني هناك، وكانت هناك زاوية صغيرة في الزاوية، لذلك كان هدفاً جيداً".

وأضاف: "كان الأمر رائعاً كما قلت، لقد كنا نعمل بجد لتحقيق هذا الفوز، وقد فعلنا ذلك، لذلك نحن سعداء للغاية".

وأشار اللاعب في تصريحاته إلى أداء ديكلان رايس مع الفريق، حيث قال: "أداء رايس لا يصدق، أن يلعب في مركز الظهير الأيمن ربما لأول مرة في حياته، ثم يفعل ذلك بالطريقة التي فعلها اليوم كان أمراً لا يصدق حقًا، لذا فقد كان أداءً جيداً حقاً منه".

وأتم: "هذا هو فريقنا، الجميع مستعدون لفعل أي شيء من أجل الفريق، وكان هذا مثالاً جيداً آخر على ذلك".

مباراة أرسنال القادمة
الدوري الإنجليزي أرسنال أوديجارد مارتن أوديجارد

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg