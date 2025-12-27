علق مارتن أوديجارد، لاعب فريق أرسنال، على الفوز الكبير الذي حققه الفريق أمام برايتون، في المباراة التي جمعت بين الطرفين في الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل أوديجارد أولى أهدافه في الموسم الحالي مع الجانرز في تلك المباراة، حيث افتتح التسجيل خلال الشوط الأول، في المباراة التي انتهت بفوز الجانرز بنتيجة 2-1.

وقال أوديجارد في تصريحات عبر موقع أرسنال الرسمي بعد اللقاء: "كنت أنتظر هذه اللحظة وأعمل بجد لتحسين مهاراتي في إنهاء الهجمات، أحب التواجد في تلك المناطق، وبوكايو ساكا أيضًا يحب ذلك، نعرف بعضنا البعض جيداً، لقد وجدني هناك، وكانت هناك زاوية صغيرة في الزاوية، لذلك كان هدفاً جيداً".

وأضاف: "كان الأمر رائعاً كما قلت، لقد كنا نعمل بجد لتحقيق هذا الفوز، وقد فعلنا ذلك، لذلك نحن سعداء للغاية".

وأشار اللاعب في تصريحاته إلى أداء ديكلان رايس مع الفريق، حيث قال: "أداء رايس لا يصدق، أن يلعب في مركز الظهير الأيمن ربما لأول مرة في حياته، ثم يفعل ذلك بالطريقة التي فعلها اليوم كان أمراً لا يصدق حقًا، لذا فقد كان أداءً جيداً حقاً منه".

وأتم: "هذا هو فريقنا، الجميع مستعدون لفعل أي شيء من أجل الفريق، وكان هذا مثالاً جيداً آخر على ذلك".