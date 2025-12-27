المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

أرتيتا بعد الفوز على برايتون: كنا مسيطرين على اللقاء.. والإصابات تختبر روح الفريق

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:49 م 27/12/2025
أرتيتا مدرب أرسنال

أرتيتا

أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن سعادته الكبيرة بأداء فريقه عقب الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس حجم السيطرة التي قدمها لاعبوه طوال اللقاء.

وفاز أرسنال على برايتون، على أمل الحفاظ على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الضغط القوي من قبل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن أرسنال صنع عددًا كبيرًا من الفرص وكان يجب أن يحسم المباراة بنتيجة أكبر، مشيرًا إلى أن برايتون سجل من أول تسديدة تقريبًا، وهو ما يحدث كثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق المدرب الإسباني إلى أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، حيث قال: "غياب عدد من اللاعبين قبل وأثناء المباراة لم يؤثر على الروح الجماعية، خاصة بعد اضطرار ديكلان رايس للعب في مركز الظهير وتقديمه أداءً مميزًا".

وكشف أرتيتا عن تعرض كالافيوري لإصابة خلال الإحماء، مؤكدًا أن الفريق كان مستعدًا لمثل هذه السيناريوهات، مشددًا على أهمية الجاهزية الذهنية للاعبين في البريميرليج.

وعن صراع الصدارة، أوضح أرتيتا: "نركز فقط على ما نقدمه داخل الملعب، وعودة المصابين ستمنحنا خيارات أفضل خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات كل ثلاثة أيام".

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز يعزز الثقة ويمنح الفريق طاقة إيجابية هائلة، مشيرًا إلى أن الرغبة في الفوز والتطور المستمر هي ما يميز لاعبيه في المباريات.

مباراة أرسنال القادمة
أرسنال الدوري الإنجليزي ميكيل أرتيتا أرتيتا فريق أرسنال

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg