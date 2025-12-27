أعرب ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، عن سعادته الكبيرة بأداء فريقه عقب الفوز على برايتون بنتيجة 2-1 على ملعب الإمارات، مؤكدًا أن النتيجة لا تعكس حجم السيطرة التي قدمها لاعبوه طوال اللقاء.

وفاز أرسنال على برايتون، على أمل الحفاظ على صدارة جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد الضغط القوي من قبل مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا.

وقال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة، إن أرسنال صنع عددًا كبيرًا من الفرص وكان يجب أن يحسم المباراة بنتيجة أكبر، مشيرًا إلى أن برايتون سجل من أول تسديدة تقريبًا، وهو ما يحدث كثيرًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتطرق المدرب الإسباني إلى أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق، حيث قال: "غياب عدد من اللاعبين قبل وأثناء المباراة لم يؤثر على الروح الجماعية، خاصة بعد اضطرار ديكلان رايس للعب في مركز الظهير وتقديمه أداءً مميزًا".

وكشف أرتيتا عن تعرض كالافيوري لإصابة خلال الإحماء، مؤكدًا أن الفريق كان مستعدًا لمثل هذه السيناريوهات، مشددًا على أهمية الجاهزية الذهنية للاعبين في البريميرليج.

وعن صراع الصدارة، أوضح أرتيتا: "نركز فقط على ما نقدمه داخل الملعب، وعودة المصابين ستمنحنا خيارات أفضل خلال الفترة المقبلة، في ظل ضغط المباريات كل ثلاثة أيام".

واختتم أرتيتا تصريحاته بالتأكيد على أن الفوز يعزز الثقة ويمنح الفريق طاقة إيجابية هائلة، مشيرًا إلى أن الرغبة في الفوز والتطور المستمر هي ما يميز لاعبيه في المباريات.