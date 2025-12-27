المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

- -
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

- -
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

- -
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

بعد خسارة أستون فيلا.. ماريسكا: يجب أن نتحسن في إدارة المباريات

طارق متولي

كتب - طارق متولي

11:58 م 27/12/2025
إنزو ماريسكا مدرب تشيلسي

إنزو ماريسكا

كشف إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن السبب وراء استبدال مارك كوكوريلا خلال الشوط الثاني في مباراة أستون فيلا في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر نمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر البلوز في تلك المباراة بنتيجة 2-1، حيث يعد هذا التعثر هو الثاني على التوالي بالنسبة لهم، بعد التعادل في مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة.

وأكد ماريسكا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن استبدال كوكوريلا جاء بسبب شعوره بآلام في أوتار الركبة، مؤكدًا أن التغيير كان اضطراريًا دون التأكد من وجود إصابة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي:" اللاعب كان يشكو من شعور في عضلة الفخذ الخلفية، لا نعرف إن كانت إصابة أم لا، لذلك طلب التغيير ولكن سنرى تفاصيل هذه الإصابة في الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب البلوز أن هدف التعادل الذي سجله أولي واتكينز كان نقطة التحول في المباراة، موضحًا أن تشيلسي سيطر على اللعب لمدة ساعة كاملة قبل استقبال الهدف.

وأقر ماريسكا بوجود مشكلة متكررة في إدارة المباريات بعد استقبال الأهداف، حيث اختتم تصريحاته قائلاً: "نواجه صعوبة في التحكم بالمباراة عندما نستقبل هدفًا، وهذا أمر نحتاج إلى تحسينه وتحليله في الفترة المقبلة".

مباراة تشيلسي القادمة
تشيلسي إنزو ماريسكا كوكوريلا فريق تشيلسي خسارة تشيلسي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg