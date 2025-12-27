كشف إنزو ماريسكا، مدرب تشيلسي، عن السبب وراء استبدال مارك كوكوريلا خلال الشوط الثاني في مباراة أستون فيلا في إطار مواجهات الجولة الثامنة عشر نمن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وخسر البلوز في تلك المباراة بنتيجة 2-1، حيث يعد هذا التعثر هو الثاني على التوالي بالنسبة لهم، بعد التعادل في مباراة نيوكاسل يونايتد في الجولة الأخيرة.

وأكد ماريسكا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي بعد المباراة أن استبدال كوكوريلا جاء بسبب شعوره بآلام في أوتار الركبة، مؤكدًا أن التغيير كان اضطراريًا دون التأكد من وجود إصابة.

وقال ماريسكا في المؤتمر الصحفي:" اللاعب كان يشكو من شعور في عضلة الفخذ الخلفية، لا نعرف إن كانت إصابة أم لا، لذلك طلب التغيير ولكن سنرى تفاصيل هذه الإصابة في الفترة المقبلة".

وأضاف مدرب البلوز أن هدف التعادل الذي سجله أولي واتكينز كان نقطة التحول في المباراة، موضحًا أن تشيلسي سيطر على اللعب لمدة ساعة كاملة قبل استقبال الهدف.

وأقر ماريسكا بوجود مشكلة متكررة في إدارة المباريات بعد استقبال الأهداف، حيث اختتم تصريحاته قائلاً: "نواجه صعوبة في التحكم بالمباراة عندما نستقبل هدفًا، وهذا أمر نحتاج إلى تحسينه وتحليله في الفترة المقبلة".