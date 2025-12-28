صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

ذا صن

سلوت يدافع عن فيرتز

دافع المدرب الهولندي آرني سلوت عن اللاعب الألماني فلوريان فيرتز، تعليقًا على الانتقادات التي تلقاها الأخير بسبب قلة أهدافه مع نادي ليفربول.

وافتتح فيرتز أهدافه مع ليفربول في مرمى وولفرهامبتون، في مباراة جمعتهما ضمن الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي.

وقال سلوت: "بعض اللاعبين يتعرضون للانتقادات بسبب قلة أهدافهم، لكن هناك جوانب أخرى مهمة.. فيرتز حظي بالعديد من المباريات الجيدة، ويتحسن يومًا بعد يوم، وأصبح أيضًا أكثر لياقة".

nbcsports

مفاجأة أرتيتا

أشرك المدرب الإسباني مايكل أرتيتا، اللاعب ديكلان رايس، في مركز الظهير الأيمن لأول مرة في مسيرته مع نادي أرسنال.

واضطر مايكل أرتيتا إلى إشراك رايس في مركز الظهير الأيمن أمام برايتون، بسبب الإصابات العديدة التي يعاني منها أرسنال.

وقال مدرب أرسنال: "رايس لم يسبق له اللعب في مركز الظهير الأيمن.. تحدثت معه قبل 48 ساعة، ووافق فورًا، واللاعبون في أرسنال يحبون التحديات، ويتحملون المسؤولية، كما أن اللاعبين المصابين يعودون أسرع من المتوقع".

سكاي سبورتس

سلسلة أستون فيلا

يعيش نادي أستون فيلا أفضل أوقاته في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، تحت قيادة المدرب الإسباني يوناي إيمري.

وتفوق أستون فيلا (2-1) على تشيلسي في ملعب ستامفورد بريدج، بفضل ثنائية المهاجم أولي أوتكينز، بعد أن كان فريق إيمري متأخرًا بهدف في الشوط الأول.

وحقق أستون فيلا الفوز الـ11 على التوالي في جميع المسابقات الرسمية، بينما انتصر في منافسات الدوري الإنجليزي في 12 من آخر 13 مباراة.

الصحافة الإسبانية

موندو ديبورتيفو

بديل فينيسيوس

يفكر ريال مدريد في صفقة مدوية بالتعادل مع البرتغالي فيتينيا لاعب باريس سان جيرمان في حالة عدم تجديد عقد البرازيلي فينيسيوس جونيور.

ولا يزال تجديد عقد فينيسيوس مع ريال مدريد متعثرا، وإذا لم يتم تمديد عقده سيضطر النادي لبيع اللاعب البرازيلي حتى لا يرحل مجانا.

وهناك خطة مطروحة أمام ريال مدريد بالتعاقد مع فيتينيا وهو الأمر الذي من شأنه أن يحل مشاكل خط الوسط التي يعاني منها الملكي منذ رحيل توني كروس ولوكا مودريتش .

ويُقدّر ريال مدريد أن رسوم انتقال فينيسيوس، في حال بيعه، لن تقل عن 100 مليون يورو، وسيستخدم النادي هذا المبلغ لمحاولة إتمام صفقة التعاقد مع فيتينيا.

ماركا

مستقبل ليفاندوفسكي

كشف روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبله مع النادي الكتالوني، حيث ينتهي عقده في يونيو 2026.

وقال ليفاندوفسكي: "لم أتحدث مع المدرب عن اهتمام محتمل من أندية أخرى، كما أن الأمر لا يتعلق بتخفيض راتبي إلى النصف، سيعتمد القرار على ما يريده النادي وما أراه الأنسب".

وأضاف: "لا يزال هناك متسع من الوقت لاتخاذ القرار، لا أشعر بأي ضغط، ولا أعرف الآن أي طريق أسلك".

الصحافة الإيطالية

لا جازيتا ديلو سبورت

فلاهوفيتش أول الراحلين في يوفنتوس

يتجه المهاجم الصربي دوشان فلاهوفيتش بعيدًا عن السيدة العجوز، بشكل تدريجي.

هناك فجوة كبيرة بين يوفنتوس وممثلي النجم الصربي، فيما يتعلق بتحديد الراتب الجديد للاعب، ومن ثم أصبحت فرص البقاء مع الفريق ضئيلة للغاية.

فوتبول إيطاليا

كونتي يحذر

أكد أنطونيو كونتي، مدرب فريق نابولي، أن فريقه لا يزال غير جاهز لتحقيق السيطرة الكاملة على الكرة الإيطالية، قبل مواجهة كريمونيزي المقررة غدًا الأحد ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

وبالحديث عن جاهزية فريقه للهيمنة على البطولات بعد السوبر، صرح كونتي: "بالتأكيد لا، سأكون كاذبًا إذا صرحت بأننا جاهزون للسيطرة، الموسم الماضي فزنا بالدوري بقوام محدود، ومع دخول عناصر جديدة هذا الموسم، لا نزال بعيدين عن مرحلة الريادة المطلقة".

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

5 عروض لموهبة مغربية

ذكرت تقارير صحفية أن استمرار ياسين جسيم، لاعب نادي دونكيرك، في دوري الدرجة الثانية الفرنسي أصبح مستبعدًا خلال الفترة المقبلة، بعدما أثبت تفوقه اللافت هذا الموسم.

وكان ياسين قد خطف الأنظار عقب مساهمته البارزة في تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العالم تحت 20 عامًا، حيث سجل هدفين وقدم 3 تمريرات حاسمة، كما يتصدر حاليًا قائمة صانعي الأهداف في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وأكدت صحيفة فوت ميركاتو الفرنسية أن مفاوضات الأندية بالموهبة المغربية، ياسين جسيم لم تعد في إطار الاستفسارات فقط، بل دخلت مرحلة متقدمة، مع توقعات بحسم الصفقة خلال الأيام الأولى من شهر يناير المقبل.

وفي مقدمة الأندية المهتمة داخل فرنسا، يبرز موناكو وستراسبورج كأكثر الأطراف جدية، بجانب بوروسيا مونشنجلادباخ وفيردر بريمن في ألمانيا، وفياريال الإسباني، مع وجود عرض جاد من أحد أندية الدوري السعودي.

ليكيب

شرقي موهبة لا تصدق

قدم ريان شرقي عرضًا لافتًا جديدًا أكد من خلاله قيمته الكبيرة مع مانشستر سيتي، بعدما لعب دورًا حاسمًا في فوز فريقه على نوتنجهام فورست بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي أقيم السبت.

اللاعب الشاب عاد بكامل جاهزيته البدنية بعد فترة الراحة التي منحها له بيب جوارديولا، ليمنح فريقه الإضافة الهجومية المنتظرة في توقيت صعب من المباراة.

الصحافة الألمانية

بيلد

فرانكفورت يستهدف نجم جديد

يسعى آينتراخت فرانكفورت يسعى لتعزيز خط هجومه في يناير المقبل، حيث تصدر اسم يونس ابن طالب لاعب إلفيرسبيرج قائمة اللاعبين الذين يرغب الفريق في التعاقد معهم.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب لا يزال مرشحًا قويًا للانضمام إلى الفريق، حيث قدم فرانكفورت عرضًا جديدًا لإلفرسبيرغ في محاولة للتغلب على فولفسبورغ، الذي يرغب بشدة في ضم اللاعب أيضًا.

أطفال جوتا يدخلون التاريخ

سلطت صحيفة بيلد الألمانية الضوء على لقطة دخول أطفال جوتا ملعب أنفيلد في مباراة ليفربول ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكونها أول مباراة تجمع بين الفريقين بعد وفاة اللاعب الراحل، خاصةً لكونه لاعبًا سابقًا للفريقين.

وأضافت الصحيفة أن أطفال اللاعب دخلوا التاريخ بالتواجد في هذه المباراة رفقة فيرجيل فان دايك، قائد الريدز، مؤكدين أنه هذه المباراة بين الطرفين كانت أكثر بكثير من مجرد مباراة كرة قدم عادية.