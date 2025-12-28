خاض نادي سندرلاند مباراته الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي في غياب 6 لاعبين أساسيين، ليكتفي بالتعادل على أرضه (1-1) مع ليدز يونايتد.

ولعب سندرلاند دون 6 من لاعبيه الأساسيين، إثر انضمامهم إلى منتخبات بلادهم في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، وهم بيرتراند تراوري، نوح صديقي، آرثر ماسوكو، شمس الدين طالبي، رينيلدو ماندافا وحبيب ديارا.

سندرلاند يكتفي بالتعادل أمام ليدز

أظهر سندرلاند أفضلية واضحة في الشوط الأول أمام ليدز يونايتد، ليسجل هدفًا في الدقيقة 28 من توقيع الإيفواري سيمون أدينجرا.

وتغير كل شيء في الشوط الثاني، إذ أصبح ليدز مسيطرًا على مباراته أمام سندرلاند، ليتمكن من تسجيل هدف جماعي في الدقيقة 47 عن طريق دومينيك كالفيرت لوين بعد أن شارك فيه جميع اللاعبين الـ11.

وسجل كالفيرت لوين للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب من ليدز يونايتد يصل إلى تلك السلسلة المتتالية من إحراز الأهداف.

وحافظ سندرلاند على سجله خاليًا من الهزائم على أرضه في ملعب النور في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه بدا متأثرًا بغيابات كأس الأمم الأفريقية.

وظل سندرلاند في المركز السابع بـ28 نقطة، وواصل ليدز يونايتد هروبه من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى المركز السادس عشر بـ20 نقطة.