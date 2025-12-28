المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

0 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

منقوصا من 6 لاعبين.. سندرلاند يكتفي بالتعادل على أرضه أمام ليدز

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:32 م 28/12/2025
سندرلاند

من مباراة سندرلاند وليدز

خاض نادي سندرلاند مباراته الثانية على التوالي في منافسات الدوري الإنجليزي في غياب 6 لاعبين أساسيين، ليكتفي بالتعادل على أرضه (1-1) مع ليدز يونايتد.

ولعب سندرلاند دون 6 من لاعبيه الأساسيين، إثر انضمامهم إلى منتخبات بلادهم في منافسات كأس أمم أفريقيا 2025، وهم بيرتراند تراوري، نوح صديقي، آرثر ماسوكو، شمس الدين طالبي، رينيلدو ماندافا وحبيب ديارا.

سندرلاند يكتفي بالتعادل أمام ليدز

أظهر سندرلاند أفضلية واضحة في الشوط الأول أمام ليدز يونايتد، ليسجل هدفًا في الدقيقة 28 من توقيع الإيفواري سيمون أدينجرا.

وتغير كل شيء في الشوط الثاني، إذ أصبح ليدز مسيطرًا على مباراته أمام سندرلاند، ليتمكن من تسجيل هدف جماعي في الدقيقة 47 عن طريق دومينيك كالفيرت لوين بعد أن شارك فيه جميع اللاعبين الـ11.

وسجل كالفيرت لوين للمباراة السادسة على التوالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليصبح أول لاعب من ليدز يونايتد يصل إلى تلك السلسلة المتتالية من إحراز الأهداف.

وحافظ سندرلاند على سجله خاليًا من الهزائم على أرضه في ملعب النور في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم، لكنه بدا متأثرًا بغيابات كأس الأمم الأفريقية.

وظل سندرلاند في المركز السابع بـ28 نقطة، وواصل ليدز يونايتد هروبه من مراكز الهبوط في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى المركز السادس عشر بـ20 نقطة.

مباراة سندرلاند القادمة
الدوري الإنجليزي سندرلاند ليدز يونايتد

