يواصل المهاجم دومينيك كالفيرت لوين تألقه في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026 مع نادي ليدز يونايتد، ليسجل في 6 مباريات متتالية.

وانضم كالفيرت لوين إلى ليدز يونايتد في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.

كالفيرت لوين لا يتوقف عن التسجيل في الدوري الإنجليزي

نجح كالفيرت لوين في إحراز هدف جديد مع ليدز يونايتد، اليوم الأحد، أمام سندرلاند.

وتأخر ليدز (1-0) أمام سندرلاند، قبل أن يدرك كالفيرت لوين التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة، شارك فيها جميع اللاعبين الـ11 بما فيهم حارس المرمى.

وسجل كالفيرت لوين أهدافًا في آخر 6 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي ضد كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد وكريستال بالاس وسندرلاند، بواقع 7 أهداف.

وأصبح كالفيرت لوين أول لاعب من ليدز يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ نظامه الجديد في 1992، وأول من حقق ذلك في الدرجة الأولى منذ موسم 1959-1960.

ويملك كالفيرت لوين أطول سلسلة تسجيل لمهاجم إنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ جيمي فاردي في 2019، عندما سجل في 8 مباريات متتالية.