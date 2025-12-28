المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سلسلة من 6 مباريات.. كالفيرت لوين لا يتوقف عن تسجيل الأهداف في الدوري الإنجليزي

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:50 م 28/12/2025
لوين

كالفيرت لوين يواصل تألقه مع ليدز

يواصل المهاجم دومينيك كالفيرت لوين تألقه في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم 2025-2026 مع نادي ليدز يونايتد، ليسجل في 6 مباريات متتالية.

وانضم كالفيرت لوين إلى ليدز يونايتد في الصيف الماضي، في صفقة انتقال حر.

كالفيرت لوين لا يتوقف عن التسجيل في الدوري الإنجليزي

نجح كالفيرت لوين في إحراز هدف جديد مع ليدز يونايتد، اليوم الأحد، أمام سندرلاند.

وتأخر ليدز (1-0) أمام سندرلاند، قبل أن يدرك كالفيرت لوين التعادل مع بداية الشوط الثاني، بعد سلسلة من التمريرات القصيرة، شارك فيها جميع اللاعبين الـ11 بما فيهم حارس المرمى.

وسجل كالفيرت لوين أهدافًا في آخر 6 مباريات خاضها في منافسات الدوري الإنجليزي ضد كل من مانشستر سيتي وتشيلسي وليفربول وبرينتفورد وكريستال بالاس وسندرلاند، بواقع 7 أهداف.

وأصبح كالفيرت لوين أول لاعب من ليدز يسجل في 6 مباريات متتالية بالدوري الإنجليزي الممتاز منذ نظامه الجديد في 1992، وأول من حقق ذلك في الدرجة الأولى منذ موسم 1959-1960.

ويملك كالفيرت لوين أطول سلسلة تسجيل لمهاجم إنجليزي في الدوري الإنجليزي الممتاز منذ جيمي فاردي في 2019، عندما سجل في 8 مباريات متتالية.

مباراة ليدز يونايتد القادمة
appimg