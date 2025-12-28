كشفت شبكة WhoScored المتخصصة في الإحصائيات، عن أفضل اللاعبين مساهمة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حتى اللحظة، من الصفقات الصيفية التي قامت بها الأندية قبل بداية الموسم.

وكان فريق ليفربول من أبرز الأندية التي قامت بالعديد من الصفقات في الموسم الحالي، وكان أبرزهم إيكيتيكي لاعب آينتراخت فرانكفورت السابق، وفلوريان فيرتز القادم من باير ليفركوزن.

وأكدت الشبكة أن فيرتز هو الأكثر صناعة للفرص في البريميرليج في الموسم الحالي من صفقات الصيف برصيد 30 مساهمة، على الرغم من أن اللاعب سجل هدفًا وحيدًا رفقة الريدز منذ قدومه في الصيف الماضي.

وكان قد أنهى النجم الألماني صيامه مع نادي ليفربول، بعدما قص شريط أهدافه بقميص الريدز، من بوابة مواجهة وولفرهامبتون، التي أقيمت على أرضية ملعب أنفيلد، في إطار منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفاز الريدز في تلك المباراة بنتيجة بثنائية مقابل هدف وحيد، في مهمة العودة للمنافسة على اللقب بعد الحصول عليه في الموسم الماضي.

وشارك فيرتز مع الريدز في الموسم الحالي في 22 مباراة، حيث ساهم في صناعة 6 أهداف مع الفريق في أكثر من مسابقة.