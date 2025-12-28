المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

1 0
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

0 1
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 1
17:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات ترتيب الفرق الإحصائيات مالتيميديا الهدافون فانتازى مسابقة التوقعات

إعلان

ديلي ميل: ليفربول يستعد لمنافسة مانشستر سيتي على صفقة سيمينيو

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

08:47 م 28/12/2025
أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث

أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث

كشفت صحيفة ديلي ميل، أن نادي ليفربول، يستعد لمنافسة غريمه مانشستر سيتي، على صفقة الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بورنموث يعتقد أن ليفربول يأتي ضمن أبرز المهتمين بضم أنطوان سيمينيو، رغم عدم تقدمه بعرض رسمي حتى الآن.

وسجل سيمينيو هدفًا شرفيًا خلال الهزيمة القاسية أمام برينتفورد بنتيجة 4-1 يوم السبت، ومن المتوقع أن يغادر بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأشارت إلى أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام أبدت اهتمامها باللاعب، وسيحتاجون إلى تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 65 مليون جنيه إسترليني في عقد اللاعب الغاني الدولي.

قدم تشيلسي عرضًا متأخرًا لسيمينيو الأسبوع الماضي، لكنه أعلن لاحقًا انسحابه، مُشيرًا إلى وجود وفرة في خط الهجوم.

وفي المقابل يعد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، هو الوجهة المفضلة لسيمينيو، بعد أن أمضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أيامًا في التفكير في مستقبله خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لطالما أبدى إعجابه بسيمينيو، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واختتمت أنه لم يظهر الريدز أي رغبة في منافسة السيتي على ضمه حتى الآن، إلا أن هناك تكهنات في بورنموث بأن المدير الرياضي ريتشارد هيوز يفكر الآن في استقطابه من ناديه السابق مجددًا.

مباراة مانشستر سيتي القادمة
ليفربول مانشستر سيتي سيمينيو

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
الجزائر

الجزائر

1 0
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

83

ركلة ركنية مرت دون خطورة على مرمى منتخب الجزائر

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg