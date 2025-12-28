كشفت صحيفة ديلي ميل، أن نادي ليفربول، يستعد لمنافسة غريمه مانشستر سيتي، على صفقة الجناح الغاني أنطوان سيمينيو، لاعب فريق بورنموث، خلال فترة الانتقالات الشتوية، في شهر يناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن بورنموث يعتقد أن ليفربول يأتي ضمن أبرز المهتمين بضم أنطوان سيمينيو، رغم عدم تقدمه بعرض رسمي حتى الآن.

وسجل سيمينيو هدفًا شرفيًا خلال الهزيمة القاسية أمام برينتفورد بنتيجة 4-1 يوم السبت، ومن المتوقع أن يغادر بورنموث خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير.

وأشارت إلى أن أندية مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي وتوتنهام أبدت اهتمامها باللاعب، وسيحتاجون إلى تفعيل بند الشرط الجزائي البالغ 65 مليون جنيه إسترليني في عقد اللاعب الغاني الدولي.

قدم تشيلسي عرضًا متأخرًا لسيمينيو الأسبوع الماضي، لكنه أعلن لاحقًا انسحابه، مُشيرًا إلى وجود وفرة في خط الهجوم.

وفي المقابل يعد مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا، هو الوجهة المفضلة لسيمينيو، بعد أن أمضى اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا أيامًا في التفكير في مستقبله خلال الفترة الماضية.

وأضافت الصحيفة أن ليفربول لطالما أبدى إعجابه بسيمينيو، الذي سجل تسعة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم.

واختتمت أنه لم يظهر الريدز أي رغبة في منافسة السيتي على ضمه حتى الآن، إلا أن هناك تكهنات في بورنموث بأن المدير الرياضي ريتشارد هيوز يفكر الآن في استقطابه من ناديه السابق مجددًا.