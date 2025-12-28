حسم نادي توتنهام هوتسبير ديربي لندن الصغير أمام كريستال بالاس، بالفوز (1-0) في مباراة جمعت بينهما على ملعب سيلهرست بارك.

والتقى توتنهام وكريستال بالاس، اليوم الأحد، ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي 2025-2026.

توتنهام يحسم ديربي لندن الصغير أمام كريستال بالاس

وتصنف المواجهات المباشرة بين توتنهام وكريستال بالاس ضمن ديربيات العاصمة البريطانية لندن، حيث يقع مقر الناديين تمامًا مثل تشيلسي وأرسنال ووست هام يونايتد وبرينتفورد وفولهام.

ونجح توتنهام في التفوق على ملعب سيلهرست بارك بفضل هدف آرتشي جراي من ضربة رأسية متقنة عند حدود الدقيقة 42.

وحافظ توتنهام على هدف جراي، الذي سجل لأول مرة في مسيرته مع كرة القدم بعد 112 مباراة على المستوى الاحترافي.

واستعاد فريق المدرب توماس فرانك انتصاراته في منافسات الدوري الإنجليزي، محققًا الفوز الثاني فقط في آخر 9 مباريات.

وتقدم توتنهام إلى المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن التاسع كريستال بالاس.