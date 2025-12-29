صباحك أوروبي هو تقرير صباحي يومي يرصد لزوار يلا كورة الكرام أبرز العناوين التي جاءت في صدر كبرى الصحف الأوروبية سواء الإنجليزية أو الإسبانية أو الإيطالية أو الفرنسية أو الألمانية.

الصحافة الإنجليزية

بي بي سي

رغبة سيمينيو

يريد أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، حسم مصيره بالرحيل عن صفوف الفريق، بحلول يوم 1 يناير المقبل.

ووصل مانشستر سيتي إلى مراحل متقدمة من المفاوضات حول ضم سيمينيو مقابل دفع الشرط الجزائي البالغ 65 مليون جنيه إسترليني.

ديلي ميل

صفقة ليفربول

من المتوقع أن يدخل ليفربول، سباق الحصول على خدمات أنطوان سيمينيو، بعد اقتراب مانشستر سيتي من حسم الصفقة.

حيث إن ليفربول يتطلع إلى ضم لاعب جديد في مركز الجناح، ويعد سيمينيو أبرز المرشحين على رادار الريدز.

ميرور

اعتراف فان دايك

اعترف الهولندي فيرجيل فان دايك، أن فريقه ليفربول يعاني بصورة واضحة بسبب استقبال الأهداف من الكرات الثابتة.

وأوضح قائد ليفربول، أن هدف وولفرهامبتون الذي جاء من ركلة ركنية جعل الفريق في حالة متوترة، لاستمرار أزمة استقبال الأهداف من كرات ثابتة.

الصحافة الإسبانية

ماركا

مشروع ماستانتونو

يتمسك نادي ريال مدريد بلاعبه الأرجنتيني فرانكو ماستانتونو، في ظل اهتمام أوروبي متزايد باللاعب خلال الفترة الأخيرة، أبرزه من نابولي الذي استفسر عن إمكانية ضمه على سبيل الإعارة.

وترى إدارة ريال مدريد أن ماستانتونو جزء أساسي من مشروع الفريق طويل الأمد، حيث تضع ثقة كبيرة في قدراته، وهو ما عكسته صفقة ضم اللاعب الصيف الماضي مقابل 60 مليون يورو.

موندو ديبورتيفو

هدف برشلونة

يستهدف نادي برشلونة التعاقد مع توماس أراوخو، لاعب بنفيكا البرتغالي صاحب الـ23 عامًا، في ظل قدرته على اللعب في جميع مراكز الخط الخلفي.

ولن يكون من المفاجئ أن يتحرك برشلونة لضم أراوخو، رغم أنه خيارًا يبحث عنه النادي الكتالوني، لتعويض رحيل المدافع الباسكي إينيجو مارتينيز.

ديفينسا سنترال

مراقبة دياز

دفع المستوى الذي ظهر به لاعب منتخب المغرب براهيم دياز، كشافي عددًا من الأندية الأوروبية لمراقبة نجم ريال مدريد، إذ حظى باهتمام ميلان، يوفنتوس، توتنهام هوتسبير، وأستون فيلا.

ويرتبط براهيم دياز بعقد بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027، وتفاوض مؤخرًا مع النادي لتجديد عقده وزيادة راتبه بشكل طفيف، ورغم رغبته بأن يكون لاعبًا أساسيًا، إلا أنه يتقبل دور البديل بشكل جيد.

وأكد ريال مدريد أنه لن يسمح ببيع إبراهيم دياز، نظرًا لأهميته بالنسبة للفريق.

الصحافة الإيطالية

توتو ميركاتو ويب

مستقبل فراتيسي

فتح جوزيبي ماروتا، رئيس نادي إنتر، الباب أمام رحيل اللاعب دافيدي فراتيسي.

وقال رئيس إنتر: "يجب أن أوضح انضباط فراتيسي كان مثاليًا.. لكن من الواضح أن اللاعب الذي لا يحصل على وقت لعب منتظم له كل الحق في التفكير في الرحيل، وأنا لا أريد عرقلة مسيرة أي لاعب".

وأضاف: "فراتيسي لم يخبرنا برغبته في الرحيل عن إنتر، وسنحظى بفرصة للجلوس معه لمناقشة مستقبله".

وخاض فراتيسي 103 مباريات رسمية مع إنتر، ساهم خلالها بـ26 هدفًا.

فوتبول إيطاليا

ثقة هويلوند

بدأ اللاعب راسموس هويلوند واثقًا في تصريحاته، بعد أن قاد نابولي إلى الفوز (2-0) على كريمونيزي في منافسات الدوري الإيطالي.

وقال هويلوند الذي سجل هدفين أمام كريمونيزي: "أتحسن في كل موسم.. كنت أصغر سنًا في أتالانتا، والآن اكتسبت خبرة أكبر بعد اللعب في الدوري الإنجليزي".

وسجل هويلوند 9 أهداف وصنع 3 أخرى في 20 مباراة رسمية مع نابولي.

الصحافة الفرنسية

فوت ميركاتو

عام ديمبلي بامتياز

بعد تعرضه لانتقادات حادة، بسبب افتقاره للدقة وعدم ثبات مستواه، استطاع عثمان ديمبيلي أن يكسب إعجاب الجميع في عام 2025، من بدايته المذهلة إلى مكانته كأفضل لاعب في العالم،

شهد عام 2025 إحراز ديمبلي (35 هدفًا وتقديم 16 تمريرة حاسمة في 53 مباراة)، إلا أن تأثيره الجماعي كان العامل الأبرز الذي جعل دوره لا يُنسى، من حيث الضغط، والإبداع، والقيادة، والتأكيد على أهمية العمل الجماعي

وتوج عثمان ديمبلي بجائزة جلوب سوكر 2025 لأفضل لاعب في العالم، بعدما قاد فريقه لحصد بطولات: "دوري أبطال أوروبا، الدوري الفرنسي، كأس فرنسا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس إنتركونتيننتال 2025".

لو باريزيان

نجم باريس يريد الجنسية

كشف المدافع البرازيلي ماركينيوس، قائد باريس سان جيرمان، أنه بدأ إجراءات الحصول على الجنسية الفرنسية، مؤكدًا رغبته في البقاء بالعاصمة الفرنسية، بعد انتهاء مسيرته الكروية.

وقال ماركينيوس: "نسعى لتحقيق هذا الأمر، وقد طلبت زوجتي ذلك بالفعل، وأنا أسعى لتحقيقه معها أيضًا، إنها طريقة لأعبر عن كل ما قدمته لي فرنسا وباريس سان جيرمان، سيكون من دواعي سروري أن أصبح فرنسيًا باريسيًا".

وأتم: "عشت في البرازيل لمدة 18 عامًا، لكنني أعيش في فرنسا منذ 13 عامًا، لذا فمن الطبيعي أن يكون جزء كبير مني باريسيًا، وُلد أطفالي هنا، وعاشت زوجتي هنا معي لفترة طويلة منذ وصولي "، هكذا استذكر قائد نادي العاصمة".

الصحافة الألمانية

بيلد

دورتموند يهتم بموهبة مارسيليا الشابة

أكدت صحيفة بيلد الألمانية أن فريق بروسيا دورتموند يهتم بالبحث عن صفقات شتوية مميزة، حيث ظهر اسم اللاعب داريل باكولا الذي يشارك مع فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي، والذي يجذب اهتمام العديد من الأندية الأوروبية الأخرى.

وأكدت الصحيفة أن اللاعب البالغ من العمر 8 عامًا ارتبط اسمه بفريق آينتراخت فرانكفورت أيضًا، لما يتميز به من مهارات كبيرة أبرزها القدرة على التحرك والانتشار في الملعب، بجانب كونه حاسمًا في الثلث الهجومي الأخير من الملعب، وهذا ما يسعى له فريق بروسيا دورتموند.

أندية أرادت التعاقد مع نوير في شبابه

سلطت صحيفة بيلد الضوء على تصريحات الألماني مانويل نوير، والتي تحدث فيها عن بعض الأندية التي اهتمت بالتعاقد مع في شبابه، بجانب شعوره بعد الفوز مع منتخب ألمانيا ببطولة كأس العالم 2014.

وقال نوير في تصريحات نشرتها الصحيفة: "أبدى نادي كولن اهتمامًا كبيرًا بي، وكذلك نادي أرسنال، في ذلك الوقت، كان أرسين فينجر لا يزال مدربًا للفريق، وهو يجيد التحدث بعدة لغات، لكنني لم أرغب في الانتقال إلى الخارج لأنني كنت أعرف أن الأمر سيكون صعبًا

كحارس مرمى شاب، كما أنني كنت سعيدًا بعد الفوز بكأس العالم 2014، لقد استمرت الاحتفالات بلا انقطاع، كانت العطلة التي تلت ذلك أفضل عطلة قضيتها على الإطلاق، في حياتي، أينما ذهبنا، تلقينا الكثير من الدعم من مشجعي كرة القدم، حينها أدركنا حقًا ما حققناه في البرازيل".