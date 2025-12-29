المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
سباق ضم سيمينيو.. السيتي يتخذ خطوة رسمية.. وليفربول يلجأ إلى مكتشفه

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 ص 29/12/2025
أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث

أنطوان سيمينيو لاعب برونموث

كشفت تقارير صحفية عالمية، اليوم الإثنين، عن وجود صراع مرتقب بين مانشستر سيتي وليفربول من أجل ضم الغاني الدولي أنطوان سيمينيو، لاعب بورنموث، في يناير القادم.

صاحب الـ25 عامًا يمتلك عقدًا مع بورنموث ينتهي في 2030، إلا أن هناك بندًا في عقد اللاعب يتيح له الرحيل مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، مع تخفيض هذا البند في الصيف إلى 60 مليون جنيه إسترليني.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن نادي مانشستر سيتي بدأ محادثات مع بورنموث بشأن بنود الشرط الجزائي في عقد سيمينيو، والتي تبلغ 65 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الشبكة أن من المتوقع تقدم هذه المحادثات خلال هذا الأسبوع، حيث سيصل وكيل اللاعب إلى مدينة مانشستر لوضع اللمسات الأخيرة على الشروط الشخصية.

في المقابل، يستعد نادي ليفربول لتكثيف مفاوضات ضم سيمينيو عن طريق المدير الرياضي ريتشارد هيوز، والذي سبق وأن تعامل معه عندما كان مديرًا رياضيًا لنادي بورنموث.

هيوز وقتها قام بجلب سيمينيو في عام 2023، حيث يتطلع نادي ليفربول إلى ضم الدولي الغاني نظرًا لكثرة الإصابات في الخط الأمامي.

وشارك الدولي الغاني في 17 مباراة بالمسابقات المحلية، سجل خلالها 8 أهداف، بجانب صناعة 3 أهداف.

الدوري الإنجليزي ليفربول مانشستر سيتي سيمينيو

