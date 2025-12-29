ذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الإثنين، أن اللاعب المصري عمر مرموش يظهر على قائمة المطلوبين في نادي توتنهام هوتسبير.

ويرغب توتنهام في استقدام لاعبين جدد في سوق يناير 2026، أملًا في تحسين موقعه في ترتيب الدوري الإنجليزي، مع إمكانية التأهل إلى الدور المقبل في دوري أبطال أوروبا.

مرموش مطلوب في توتنهام

أكدت صحيفة ذا صن أن توتنهام ما زال يستهدف الحصول على خدمات مرموش.

وكتبت: "من المتوقع أن يكون توتنهام نشطًا في سوق الانتقالات المقبل.. النادي خصص 150 مليون جنيه إسترليني لضم لاعبين جدد، وأعد قائمة يتصدرها عمر مرموش".

وأضافت في تقريرها بشأن فرص توتنهام في ضم مرموش: "وصل اللاعب إلى مانشستر سيتي في يناير الماضي، لكن مشاركاته هذا الموسم كانت محدودة، ومن مقاعد البدلاء".

وشارك مرموش أساسيًا مع مانشستر سيتي في منافسات الدوري الإنجليزي هذا الموسم في مباراتين فقط، بالجولتين الثانية والثالثة، قبل أن يصبح حبيسًا لدكة بيب جوارديولا.

وكان جوارديولا شدد على أن مرموش يستحق عدد دقائق أكبر مع مانشستر سيتي، مبررًا قلة مشاركاته بتألق إيرلينج هالاند.

وأشارت ذا صن إلى أن توتنهام مهتم أيضًا بالتعاقد مع مارك أندريه تير شتيجن من برشلونة، سامو أوموروديون من بورتو، وكينان يلدز من يوفنتوس.

ويحتل توتنهام المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري الإنجليزي، والحادي عشر أيضًا في دوري أبطال أوروبا.

