أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، أن فريقه يستعد للتغلب على أزمة الغيابات بسبب الإصابات، عن طريق التفاعل بنشاط في سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

ويفتقد أرتيتا لجهود 4 مدافعين خلال المواجهة الصعبة أمام أستون فيلا على ملعب الإمارات غدا الثلاثاء بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم يوريان تيمبر وريكاردو كالافيوري وبين وايت وكريستيان موسكيرا.

وبعد إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة الصيف الماضي، لا يستبعد أرتيتا إبرام المزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سوق الانتقالات موجود، أعني أننا ارسنال وسنبحث الأمر، ونرى ما نحتاج إليه، وعلينا أن نبحث بشكل نشط، ولنرى بعدها ما إذا كنا سنقوم بالأمر أم لا، هذه قصة أخرى".

وأضاف: "مهمتنا دائما هي أن نكون على أهبة الاستعداد، لأن شيئا ما قد يحدث، لذا نأمل أن تكون التجربة إيجابية".

وأوضح: "حينما تنظر في الأندية الأخرى، تجد لديهم تشكيلا يضم 24 أو 25 لاعبا، لكن رغم أننا نعاني من إصابات أكثر من المتوقع، نريد أن نكون أفضل، وندرك مدى أهمية توفر اللاعبين المناسبين خلال الموسم".

وأتم: "رحيل اللاعبين؟، مرة أخرى، نقوم بتقييم كل حالة على حدة، أترك الأمر بشكل أكبر للإدارة لفهم ما يحدث في السوق، ثم للاعبين أنفسهم بالطبع".

