كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

"علينا أن نبحث بنشاط".. أرتيتا يكشف موقف أرسنال من الميركاتو الشتوي

حسام الدين جمال

كتب - حسام الدين جمال

03:48 م 29/12/2025
أرتيتا

ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال

أكد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب ارسنال، أن فريقه يستعد للتغلب على أزمة الغيابات بسبب الإصابات، عن طريق التفاعل بنشاط في سوق الانتقالات الشتوية التي تنطلق في شهر يناير المقبل.

ويفتقد أرتيتا لجهود 4 مدافعين خلال المواجهة الصعبة أمام أستون فيلا على ملعب الإمارات غدا الثلاثاء بالجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وهم يوريان تيمبر وريكاردو كالافيوري وبين وايت وكريستيان موسكيرا.

وبعد إنفاق 250 مليون جنيه إسترليني على الصفقات الجديدة الصيف الماضي، لا يستبعد أرتيتا إبرام المزيد من الصفقات في سوق الانتقالات الشتوية.

وقال أرتيتا في مؤتمر صحفي اليوم الإثنين: "سوق الانتقالات موجود، أعني أننا ارسنال وسنبحث الأمر، ونرى ما نحتاج إليه، وعلينا أن نبحث بشكل نشط، ولنرى بعدها ما إذا كنا سنقوم بالأمر أم لا، هذه قصة أخرى".

وأضاف: "مهمتنا دائما هي أن نكون على أهبة الاستعداد، لأن شيئا ما قد يحدث، لذا نأمل أن تكون التجربة إيجابية".

وأوضح: "حينما تنظر في الأندية الأخرى، تجد لديهم تشكيلا يضم 24 أو 25 لاعبا، لكن رغم أننا نعاني من إصابات أكثر من المتوقع، نريد أن نكون أفضل، وندرك مدى أهمية توفر اللاعبين المناسبين خلال الموسم".

وأتم: "رحيل اللاعبين؟، مرة أخرى، نقوم بتقييم كل حالة على حدة، أترك الأمر بشكل أكبر للإدارة لفهم ما يحدث في السوق، ثم للاعبين أنفسهم بالطبع".

أرسنال الدوري الإنجليزي الميركاتو الشتوي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3

ترتيب المجموعة الآن: مصر 6 - جنوب أفريقيا 3 - زيمبابوي 1 - أنجولا 1

تفاصيل المباراة
