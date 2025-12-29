المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

أموريم: تأخرت في تغيير خطة مانشستر يونايتد بسبب ضغوطات الإعلام

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

04:23 م 29/12/2025
أموريم

روبن أموريم - مدرب مانشستر يونايتد

أكد المدرب البرتغالي روبن أموريم أنه امتنع سابقًا عن تغيير خطة مانشستر يونايتد، حتى لا يشعر اللاعبون بأنه يتأثر بالضغوطات الإعلامية.

وأظهر مانشستر يونايتد تحسنًا واضحًا هذا الموسم تحت قيادة أموريم، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم عن تغيير خطة مانشستر يونايتد

تحدث أموريم بشأن المرونة التكتيكية التي أصبح يتمتع بها مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم، في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: "لن ألعب بـ3 مدافعين دائمًا.. سنتحسن، وهذا ما تحدثت عنه دائمًا".

وأضاف: "عندما تتحدثون (الإعلاميون) عن تغيير خطة مانشستر يونايتد، فلا أستطيع فعل ذلك لأن اللاعبين سيفهمون أنني أغير الخطة بسببكم".

وواصل تصريحاته: "فهمت في الموسم الماضي أنني لا أملك لاعبين مناسبين لخطتي".

وأكمل: "لدي في الوقت الحالي عدد قليل من اللاعبين لذا نحتاج إلى التكيف على خطة جديدة.. وأعلم بالفعل أن اللاعبين يفهمون سبب تغيير خطتنا".

وتقدم مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى المركز السادس في منافسات الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط فقط عن ليفربول، صاحب المركز الرابع.

مباراة مانشستر يونايتد القادمة
الدوري الإنجليزي مانشستر يونايتد روبن أموريم

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3

ترتيب المجموعة الآن: مصر 6 - جنوب أفريقيا 3 - زيمبابوي 1 - أنجولا 1

تفاصيل المباراة
