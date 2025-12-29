أكد المدرب البرتغالي روبن أموريم أنه امتنع سابقًا عن تغيير خطة مانشستر يونايتد، حتى لا يشعر اللاعبون بأنه يتأثر بالضغوطات الإعلامية.

وأظهر مانشستر يونايتد تحسنًا واضحًا هذا الموسم تحت قيادة أموريم، بعد أن أنهى الموسم الماضي في المركز الخامس عشر بالدوري الإنجليزي.

تصريحات أموريم عن تغيير خطة مانشستر يونايتد

تحدث أموريم بشأن المرونة التكتيكية التي أصبح يتمتع بها مع نادي مانشستر يونايتد هذا الموسم، في تصريحات نشرتها شبكة سكاي سبورتس.

وقال أموريم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي: "لن ألعب بـ3 مدافعين دائمًا.. سنتحسن، وهذا ما تحدثت عنه دائمًا".

وأضاف: "عندما تتحدثون (الإعلاميون) عن تغيير خطة مانشستر يونايتد، فلا أستطيع فعل ذلك لأن اللاعبين سيفهمون أنني أغير الخطة بسببكم".

وواصل تصريحاته: "فهمت في الموسم الماضي أنني لا أملك لاعبين مناسبين لخطتي".

وأكمل: "لدي في الوقت الحالي عدد قليل من اللاعبين لذا نحتاج إلى التكيف على خطة جديدة.. وأعلم بالفعل أن اللاعبين يفهمون سبب تغيير خطتنا".

وتقدم مانشستر يونايتد هذا الموسم إلى المركز السادس في منافسات الدوري الإنجليزي، مع فارق 3 نقاط فقط عن ليفربول، صاحب المركز الرابع.