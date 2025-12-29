كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة 18 من المسابقة.

جائزة لاعب الجولة في بريميرليج هي جائزة جديدة ظهرت الموسم الحالي، وتُمنح بناء على تصويت المشجعين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي كلا من ريان شرقي لاعب وسط مانشستر سيتي، وفلوريان فيرتز نظيره في ليفربول.

كما شملت القائمة باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) ومارتن دوبرافكا (بيرنلي)، وكيفن شيد (برينتفورد)، بجانب أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويستمر التصويت حتى الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة من يوم غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الحالي.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا