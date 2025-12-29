المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

ريان شرقي ينافس فيرتز.. المرشحون لجائزة لاعب الجولة 18 في الدوري الإنجليزي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:33 م 29/12/2025
ريان شرقي

ريان شرقي

كشفت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب في الجولة 18 من المسابقة.

جائزة لاعب الجولة في بريميرليج هي جائزة جديدة ظهرت الموسم الحالي، وتُمنح بناء على تصويت المشجعين.

وضمت قائمة المرشحين لجائزة لاعب الجولة 18 من الدوري الإنجليزي كلا من ريان شرقي لاعب وسط مانشستر سيتي، وفلوريان فيرتز نظيره في ليفربول.

كما شملت القائمة باتريك دورجو (مانشستر يونايتد) ومارتن دوبرافكا (بيرنلي)، وكيفن شيد (برينتفورد)، بجانب أولي واتكينز (أستون فيلا).

ويستمر التصويت حتى الساعة 2 ظهرا بتوقيت القاهرة من يوم غدا الثلاثاء الموافق 30 ديسمبر الحالي.

تعرف على ترتيب الدوري الإنجليزي من هنا

الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي ريان شرقي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

3

ترتيب المجموعة الآن: مصر 6 - جنوب أفريقيا 3 - زيمبابوي 1 - أنجولا 1

تفاصيل المباراة
