كلام فى الكورة
إيمري: الحديث عن تتويج أستون فيلا بلقب الدوري الإنجليزي "غير منطقي"

كتب - حسام الدين جمال

10:58 ص 30/12/2025
إيمري

أوناي إيمري

يرى أوناي إيمري، مدرب أستون فيلا، أن الحديث عن ترشح فريقه للمنافسة على لقب الدوري الإنجليزي هذا الموسم يبقى كلاما "بلا معنى"، وذلك قبل خوض مواجهة قوية ضد أرسنال.

أستون فيلا حقق رقما قياسيا بالفوز في 11 مباراة متتالية بجميع المسابقات، منها 8 انتصارات في الدوري الإنجليزي بعد الفوز على مضيفه تشيلسي 2-1 يوم السبت الماضي.

ويحتل "الفيلانز" المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة، وتفصله 3 نقاط فقط عن أرسنال صاحب الصدارة، قبل مواجهتهما في الجولة 19، مساء الثلاثاء.

وقال إيمري في مؤتمر صحفي قبل المباراة: "لقد سألتم نفس السؤال منذ عامين عندما كان رصيدنا 39 نقطة في الجولة 19، وأنهينا الموسم في المركز الرابع، لنتأهل لدوري أبطال أوروبا".

وأضاف المدرب الإسباني: "بالتأكيد التأهل لدوري الأبطال إنجاز رائع، لكن الحديث عن فرصنا في التتويج باللقب أمر غير منطقي، خاصة أننا في شهر ديسمبر".

وتابع مدرب أرسنال السابق: "بالتأكيد لدينا حوافز كبيرة، لكن تركيزنا في الوقت الحالي على المباراة أمام أرسنال".

وأتم: "تفصلنا 3 نقاط فقط عن أرسنال، وهذا حافز لنا، ولكن إذا فكرنا في الفارق خلال مشوار من 38 جولة، سنضيع وقتنا ونفقد متعة اللعب".

