كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل الجولة 19.. مانشستر سيتي يلاحق أرسنال

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:09 ص 30/12/2025
أرسنال

أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي

ازدادت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعالا، قبل انطلاق الجولة 19 من نسخة 2025-2026 من المسابقة.

واختتمت منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة 19 اليوم الثلاثاء.

وبعد انتهاء الجولة 18 وقبل الوصول للجولة الأخيرة في الدور الأول، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

بينما واصل ليفربول، حامل اللقب، تقدمه في الترتيب بعد بداية مخيبة على صعيد النتائج، إذ يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة 19 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 42 نقطة

مانشستر سيتي - 40 نقطة

أستون فيلا - 39 نقطة

ليفربول - 32 نقطة

تشيلسي - 29 نقطة

مانشستر يونايتد - 29 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

أرسنال الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي

أخبار الميركاتو

حكيم زياش
الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
فنربخشة

غير معلنة

