ازدادت المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز اشتعالا، قبل انطلاق الجولة 19 من نسخة 2025-2026 من المسابقة.

واختتمت منافسات الجولة 18 من الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، بينما تنطلق الجولة 19 اليوم الثلاثاء.

وبعد انتهاء الجولة 18 وقبل الوصول للجولة الأخيرة في الدور الأول، يواصل أرسنال التربع على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 42 نقطة، بفارق نقطتين فقط أمام مانشستر سيتي، أقرب ملاحقيه.

بينما واصل ليفربول، حامل اللقب، تقدمه في الترتيب بعد بداية مخيبة على صعيد النتائج، إذ يحتل حاليا المركز الرابع برصيد 32 نقطة.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026 قبل انطلاق الجولة 19 من المسابقة.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

أرسنال - 42 نقطة

مانشستر سيتي - 40 نقطة

أستون فيلا - 39 نقطة

ليفربول - 32 نقطة

تشيلسي - 29 نقطة

مانشستر يونايتد - 29 نقطة

