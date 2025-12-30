يستعد نجوم الدوري الإنجليزي الممتاز لمواصلة المنافسة في المباريات، والتنافس أيضا على صدارة ترتيب الهدافين.

وانطلقت النسخة الجديدة من الدوري الإنجليزي (2025-2026) في منتصف أغسطس الماضي، وأقيمت حتى الآن أول 18 جولة من الموسم الحالي، شهدت منافسة قوية بين الهدافين.

وتعود عجلة الدوري الإنجليزي الممتاز للدوران، بانطلاق الجولة 19 من نسخة 2025-2026 للمسابقة، مساء الثلاثاء.

وقبل انطلاق جولة جديدة من الدوري الإنجليزي ينفرد إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز حاليا، برصيد 19 هدفا، بفارق 8 أهداف عن إيجور تياجو لاعب برينتفورد، أقرب ملاحقيه.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز بعد انتهاء الجولة 18 وقبل انطلاق الجولة التالية.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز

إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) - 19 هدفا

إيجور تياجو (برينتفورد) - 11 هدفا

أنطوان سيمينيو (بورنموث) - 9 أهداف

دومينيك كالفيرت لوين (ليدز يونايتد) - 8 أهداف

هوجو إيكيتيكي (ليفربول) - 8 أهداف

داني ويلبيك (برايتون) - 7 أهداف

جان فيليب ماتيتا (كريستال بالاس) - 7 أهداف

