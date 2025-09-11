بات المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي مونتيري المكسيكي، في ظل المفاوضات الجارية مع ناديه الحالي أيك أثينا اليوناني، وفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي.

وكان اسم مارسيال، البالغ من العمر 29 عامًا، قد ارتبط مؤخرًا بعدة أندية في المكسيك، من بينها بوماس، إلا أن مونتيري الذي يضم بين صفوفه سيرجيو راموس ولوكاس أوكامبوس، يبدو الأقرب لحسم الصفقة.

مارسيال، الذي انضم إلى أيك أثينا في سبتمبر 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد بعد 9 مواسم في أولد ترافورد، لم ينجح في ترك البصمة المنتظرة في اليونان.

فعلى الرغم من البداية القوية وتسجيله أربعة أهداف متتالية بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، عانى اللاعب من تراجع في المستوى وإصابات متكررة، إضافة إلى طرده في مباراة ضد أولمبياكوس، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في رحيله.

وخاض الدولي الفرنسي السابق (30 مباراة دولية – هدفان) 24 مباراة مع أيك أثينا سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، لكنه غاب عن قائمة الفريق الأوروبية هذا الموسم، وهو ما يؤكد أن النادي لم يعد يضعه ضمن حساباته.

