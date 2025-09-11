المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
بعد تجربة محبطة في اليونان.. مارسيال يطرق أبواب الدوري المكسيكي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

06:33 م 11/09/2025
مارسيال - مانشستر يونايتد

المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال

بات المهاجم الفرنسي أنتوني مارسيال قريبًا من الانضمام إلى صفوف نادي مونتيري المكسيكي، في ظل المفاوضات الجارية مع ناديه الحالي أيك أثينا اليوناني، وفقًا لموقع فوت ميركاتو الفرنسي.

هل ينعش مارسيال مسيرته في المكسيك مع مونتيري؟

وكان اسم مارسيال، البالغ من العمر 29 عامًا، قد ارتبط مؤخرًا بعدة أندية في المكسيك، من بينها بوماس، إلا أن مونتيري الذي يضم بين صفوفه سيرجيو راموس ولوكاس أوكامبوس، يبدو الأقرب لحسم الصفقة.

كريستيانو رونالدو.. هل يواجه المكسيك لأول مرة على أرضها؟

مارسيال، الذي انضم إلى أيك أثينا في سبتمبر 2024 قادمًا من مانشستر يونايتد بعد 9 مواسم في أولد ترافورد، لم ينجح في ترك البصمة المنتظرة في اليونان.

فعلى الرغم من البداية القوية وتسجيله أربعة أهداف متتالية بين نوفمبر وديسمبر الماضيين، عانى اللاعب من تراجع في المستوى وإصابات متكررة، إضافة إلى طرده في مباراة ضد أولمبياكوس، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في رحيله.

وخاض الدولي الفرنسي السابق (30 مباراة دولية – هدفان) 24 مباراة مع أيك أثينا سجل خلالها 9 أهداف وصنع هدفين، لكنه غاب عن قائمة الفريق الأوروبية هذا الموسم، وهو ما يؤكد أن النادي لم يعد يضعه ضمن حساباته.

5 صفقات تغير خريطة القيمة السوقية في الدوري السعودي

مانشستر يونايتد سيرجيو راموس مونتيري الميركاتو الصيفي الدوري المكسيكي أيك أثينا الانتقالات أنتوني مارسيال لوكاس أوكامبوس الدوري الأوروبي

