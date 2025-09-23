المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تقارير: ديبالا يتدرب فرديًا تمهيدًا لعودته للمشاركة مع روما

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

06:02 م 23/09/2025
باولو ديبالا

باولو ديبالا لاعب روما

يواصل باولو ديبالا نجم نادي روما، تدريباته الفردية استعدادًا لمباراة الجيالوروسي الافتتاحية في الدوري الأوروبي ضد نيس يوم الأربعاء المقبل.

ووفقًا لموقع "توتو ميركاتو ويب" كان ديبالا حاضرًا اليوم في مران روما، لكنه يتدرب بشكل فردي بعيدًا عن الفريق.

لعب المهاجم الأرجنتيني 106 دقائق فقط مع الجيالوروسي في الدوري الإيطالي هذا الموسم، قبل أن يُصاب في أوتار الركبة.

وتشير التقارير إلى أن عودته إلى التشكيلة الأساسية ستستغرق بعض الوقت، لذلك قد يتواجد على مقاعد البدلاء في البداية.

وفي المقابل يستعيد روما خدمات الثنائي ويسلسي وماريو هيرموسو، بعد تعافيهما من الإصابة، حيث سيكون كلا منهما متاحًا للمشاركة تحت قيادة المدرب جيان بييرو جاسبريني.

ويلتقي روما مع نظيره نيس الفرنسي، يوم الغد الأربعاء، في منافسات الدوري الأوروبي، على أرضية ملعب أليانز ريفييرا.

مباراة روما القادمة
روما الدوري الأوروبي ديبالا

