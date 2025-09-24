المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الفوضى تسبق صافرة البداية.. أحداث شغب تعكر أجواء مباراة نيس وروما بالدوري الأوروبي

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:48 م 24/09/2025
نيس وروما

الشرطة تستخدم الغاز المسيل للدموع قبل مباراة نيس وروما

شهدت مدينة نيس الفرنسية أجواء مشحونة قبل انطلاق مباراة نيس وروما في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي، حيث اضطرت قوات الشرطة للتدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

أعمال شغب قبل مواجهة نيس وروما بالدوري الأوروبي

وبحسب التقارير، ألقت السلطات القبض على 103 من أنصار روما ليلة المباراة، بعد أحداث شغب وقعت في وسط المدينة.

محمد عبد المنعم يغيب عن قائمة نيس

ولم تتوقف التوترات عند هذا الحد، إذ حاولت جماهير نيس مهاجمة حافلة فريق روما وألقت الزجاجات عليها قبل الوصول إلى ملعب أليانز ريفييرا.

كما انفصلت مجموعات من مشجعي الفريقين عن المسار المخصص لهم وحاولوا الاحتكاك، لكن قوات الشرطة تدخلت سريعًا، ما أدى إلى تصاعد التوتر وإطلاق الغاز المسيل للدموع لإعادة السيطرة على الموقف.

وتأتي هذه الأحداث في أول مواجهة رسمية بين نيس وروما في البطولات الأوروبية، ما يزيد من سخونة الأجواء المحيطة باللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ريفييرا، المعروف أيضًا باسم "جراند ستاد دو نيس".

ديبالا يتدرب فرديًا تمهيدًا لعودته للمشاركة مع روما

مباراة نيس القادمة
روما نيس الدوري الأوروبي جماهير روما أعمال شغب الشرطة الفرنسية جماهير نيس أليانز ريفييرا

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

