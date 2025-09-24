شهدت مدينة نيس الفرنسية أجواء مشحونة قبل انطلاق مباراة نيس وروما في الجولة الافتتاحية من الدوري الأوروبي، حيث اضطرت قوات الشرطة للتدخل واستخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

أعمال شغب قبل مواجهة نيس وروما بالدوري الأوروبي

وبحسب التقارير، ألقت السلطات القبض على 103 من أنصار روما ليلة المباراة، بعد أحداث شغب وقعت في وسط المدينة.

ولم تتوقف التوترات عند هذا الحد، إذ حاولت جماهير نيس مهاجمة حافلة فريق روما وألقت الزجاجات عليها قبل الوصول إلى ملعب أليانز ريفييرا.

كما انفصلت مجموعات من مشجعي الفريقين عن المسار المخصص لهم وحاولوا الاحتكاك، لكن قوات الشرطة تدخلت سريعًا، ما أدى إلى تصاعد التوتر وإطلاق الغاز المسيل للدموع لإعادة السيطرة على الموقف.

وتأتي هذه الأحداث في أول مواجهة رسمية بين نيس وروما في البطولات الأوروبية، ما يزيد من سخونة الأجواء المحيطة باللقاء الذي ينطلق في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب أليانز ريفييرا، المعروف أيضًا باسم "جراند ستاد دو نيس".

