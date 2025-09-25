واصل المخضرم أوليفييه جيرو كتابة اسمه بحروف بارزة في تاريخ الكرة الأوروبية، بعدما قاد فريقه ليل الفرنسي لتحقيق الفوز على بران النرويجي، في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي.

وسجل جيرو، البالغ من العمر 39 عامًا، هدفه السادس عشر في 26 مباراة بالدوري الأوروبي من أول تسديدة له في اللقاء، ليصبح أكبر لاعب فرنسي سنًا يسجل في المسابقات الأوروبية.

رحلة طويلة بين القارات والدوريات

بدأ جيرو مسيرته الأوروبية مع مونبيليه موسم 2012/2013 قبل أن يخوض محطة استثنائية مع أرسنال استمرت لأكثر من خمسة مواسم. ثم واصل التألق بقميص تشيلسي الذي ظل فيه داخل العاصمة لندن، قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا عبر بوابة ميلان، حيث ساهم بشكل بارز في عودة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن الروسونيري بعد غياب طويل.

وبعد تجربته الناجحة في إيطاليا، انتقل المهاجم الفرنسي إلى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس إف سي، حيث شارك في 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وظهر رفقة الفريق في كأس العالم للأندية.

عودة قوية إلى الدوري الفرنسي

هذا الموسم، اختار جيرو العودة إلى الدوري الفرنسي عبر ليل، ليواصل كتابة التاريخ ويمنح فريقه دفعة معنوية قوية في بداية مشوار البطولة الأوروبية، مؤكداً أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق رغم السنوات الطويلة في الملاعب.

