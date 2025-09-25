المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

- -
22:30
برشلونة

برشلونة

الدوري السعودي
الهلال

الهلال

2 1
21:00
الأخدود

الأخدود

الدوري الأوروبي
أستون فيلا

أستون فيلا

0 0
22:00
بولونيا

بولونيا

دوري نجوم قطر
الريان

الريان

2 3
18:00
الغرافة

الغرافة

الدوري الأوروبي
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

0 0
22:00
بورتو

بورتو

جيرو يكتب التاريخ.. أكبر هداف فرنسي في البطولات الأوروبية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

09:46 م 25/09/2025
جيرو

المخضرم أوليفييه جيرو

واصل المخضرم أوليفييه جيرو كتابة اسمه بحروف بارزة في تاريخ الكرة الأوروبية، بعدما قاد فريقه ليل الفرنسي لتحقيق الفوز على بران النرويجي، في مستهل مشواره بالدوري الأوروبي.

وسجل جيرو، البالغ من العمر 39 عامًا، هدفه السادس عشر في 26 مباراة بالدوري الأوروبي من أول تسديدة له في اللقاء، ليصبح أكبر لاعب فرنسي سنًا يسجل في المسابقات الأوروبية.

رحلة طويلة بين القارات والدوريات

بدأ جيرو مسيرته الأوروبية مع مونبيليه موسم 2012/2013 قبل أن يخوض محطة استثنائية مع أرسنال استمرت لأكثر من خمسة مواسم. ثم واصل التألق بقميص تشيلسي الذي ظل فيه داخل العاصمة لندن، قبل أن يشد الرحال إلى إيطاليا عبر بوابة ميلان، حيث ساهم بشكل بارز في عودة لقب الدوري الإيطالي إلى خزائن الروسونيري بعد غياب طويل.

وبعد تجربته الناجحة في إيطاليا، انتقل المهاجم الفرنسي إلى الدوري الأمريكي مع لوس أنجلوس إف سي، حيث شارك في 19 مباراة سجل خلالها 3 أهداف وصنع هدفين، وظهر رفقة الفريق في كأس العالم للأندية.

عودة قوية إلى الدوري الفرنسي

هذا الموسم، اختار جيرو العودة إلى الدوري الفرنسي عبر ليل، ليواصل كتابة التاريخ ويمنح فريقه دفعة معنوية قوية في بداية مشوار البطولة الأوروبية، مؤكداً أنه لا يزال قادرًا على صناعة الفارق رغم السنوات الطويلة في الملاعب.

الدوري الأوروبي.. روما يتفوق على نيس.. وبيتيس يتعثر أمام نوتنجهام

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

