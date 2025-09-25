أحدث الموضوعات
قبل عماد النحاس.. رحلة "مؤقت الأهلي" في قمة الزمالك (صور)
يلا كورة يكشف موقف الخطيب من انتخابات الأهلي
حوار يلا كورة.. إيفونا: ندمت على رحيلي عن الأهلي.. كنت سأصبح أسطورة.. وهدفي في الزمالك ملهم
الأهلي يتقدم ببلاغ للنائب العام والمجلس الأعلى للإعلام ضد مدحت شلبي
بند المليون دولار.. هل يتأثر الأهلي ماليًا بعد إصابة وسام أبو علي؟
