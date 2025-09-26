انتهت مساء الخميس مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وانتصر فريق ليل على بران بنتيجة 2-1 في لقاء شهد تسجيل أولفييه جيرو الهدف الثاني للفريق الفرنسي ليكون أكبر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المسابقة ويقود فريقه لفوز مثير.

كما انتصر فريق بورتو البرتغالي على ريد بول سالزبورج بنتيجة 1-0 خارج ملعبه ليبدأ الدوري الأوروبي بفوز أول، كما أحسن أستون فيلا استضافة فريق بولونيا الإيطالي بعدما حقق الفوز عليه في ملعبه بنتيجة 1-0.

شتوتجارت الألماني أيضا انتصر على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، وليون حقق الفوز خارج ملعبه بنتيجة 1-0 ضد أوتريخت، أما يونج بويز خسر على ملعبه من باناثينايكوس بنتيجة 4-1.

وجاءت نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي كالتالي:

إيجلز 0-1 ستيوا بوخاريست.

2- ليل 2-1 بران.

3- فيرينكفاروسي 1-1 فيكتوريا بلزن.

4- جلاكسو رينجرز 0-2 جينك.

5- ريد بول سالزبورج 0-1 بورتو.

6- أستون فيلا 1-0 بولونيا.

7- شتوتجارت 2-1 سيلتا فيجو.

8- أوتريخت 0-1 ليون.

9- يونج بويز 1-4 باناثانيايكوس.