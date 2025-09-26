المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الزمالك

الزمالك

- -
17:45
تاوباتي

تاوباتي

بطولة العالم للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

- -
20:30
سيدني الاسترالي

سيدني الاسترالي

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
21:00
النصر

النصر

الدوري الألماني
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

- -
21:30
فيردر بريمن

فيردر بريمن

الدوري الفرنسي
ستراسبورج

ستراسبورج

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
22:00
اسبانيول

اسبانيول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الدوري الأوروبي.. شتوتجارت يهزم سيلتا فيجو.. وأستون فيلا يحسن ضيافة بولونيا

محمد جلال

كتب - محمد جلال

12:12 ص 26/09/2025
مورجان روجرز وأولي واتكينز ثنائي أستون فيلا

أستون فيلا - صورة أرشيفية

انتهت مساء الخميس مباريات الجولة الأولى من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وانتصر فريق ليل على بران بنتيجة 2-1 في لقاء شهد تسجيل أولفييه جيرو الهدف الثاني للفريق الفرنسي ليكون أكبر اللاعبين تسجيلا في تاريخ المسابقة ويقود فريقه لفوز مثير.

كما انتصر فريق بورتو البرتغالي على ريد بول سالزبورج بنتيجة 1-0 خارج ملعبه ليبدأ الدوري الأوروبي بفوز أول، كما أحسن أستون فيلا استضافة فريق بولونيا الإيطالي بعدما حقق الفوز عليه في ملعبه بنتيجة 1-0.

شتوتجارت الألماني أيضا انتصر على سيلتا فيجو بنتيجة 2-1، وليون حقق الفوز خارج ملعبه بنتيجة 1-0 ضد أوتريخت، أما يونج بويز خسر على ملعبه من باناثينايكوس بنتيجة 4-1.

وجاءت نتائج مباريات الخميس في الدوري الأوروبي كالتالي:

إيجلز 0-1 ستيوا بوخاريست.

2- ليل 2-1 بران.

3- فيرينكفاروسي 1-1 فيكتوريا بلزن.

4- جلاكسو رينجرز 0-2 جينك.

5- ريد بول سالزبورج 0-1 بورتو.

6- أستون فيلا 1-0 بولونيا.

7- شتوتجارت 2-1 سيلتا فيجو.

8- أوتريخت 0-1 ليون.

9- يونج بويز 1-4 باناثانيايكوس.

شتوتجارت سيلتا فيجو أستون فيلا بولونيا الدوري الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

هل ينجح الأهلي أو الزمالك في التأهل لقبل نهائي سوبر جلوب لكرة اليد؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات