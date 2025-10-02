عكرت أحداث شغب الأجواء المحيطة ببعثة أستون فيلا في روتردام، قبل مواجهة فينورد الهولندي في الدوري الأوروبي، مساء الخميس.

اعتقالات بسبب المشاجرات

ذكرت تقارير هولندية أن الشرطة ألقت القبض على خمسة أشخاص محليين، عقب اندلاع شجار خارج حانة أيرلندية، حيث قام بعض المشجعين بإلقاء الأكواب الزجاجية، ما أدى إلى مشاهد عنف وفوضى.

وتداولت مقاطع مصورة عبر منصة "إكس" تظهر مجموعة من الأشخاص يرتدون ملابس سوداء يقتحمون المنطقة بشكل جماعي، قبل أن يتفرقوا مع وصول الشرطة.

كما أظهرت إشعال ألعاب نارية أمام الفندق الذي يقيم فيه لاعبو أستون فيلا ليلة الأربعاء بهدف إزعاجهم.

تعزيزات أمنية مشددة

مع اقتراب موعد المباراة، انتشر عناصر الشرطة بشكل مكثف في منطقة "أودي هافن" (الميناء القديم)، حيث تجمعت أعداد كبيرة من جماهير أستون فيلا التي رافقت الفريق، ويقدر عددها بنحو 3000 مشجع.

ذكريات أوروبية في روتردام

تحمل روتردام مكانة خاصة لدى النادي الإنجليزي، إذ شهدت تتويج أستون فيلا بلقب كأس أوروبا عام 1982 بالفوز على بايرن ميونيخ 1-0.

وبعد 43 عامًا، يسعى الفريق إلى مواصلة بدايته الجيدة في الدوري الأوروبي، بعدما افتتح مشواره بانتصار صعب 1-0 على بولونيا الأسبوع الماضي.