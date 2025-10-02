أثار الحارس التركي بيرك أوزير، لاعب ليل الفرنسي، الجدل بتألقه خلال مباراة فريقه ضد روما بالدوري الأوروبي.

وافتتحت مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وكانت من بين المواجهات عندما استضاف فريق روما الإيطالي نظيره ليل الفرنسي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 1-0، إذ أحرز هاكون هارالدسون الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورغم أن المباراة كان بطلها هاكون هارالدسون وهو صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، إلا أن جميع الأنظار اتجهت إلى بيرك أوزير حارس مرمى ليل والذي تصدى لـ3 ركلات جزاء.

ظل تقدم فريق ليل قائمًا في المباراة حتى الدقيقة 83 التي احتسب فيها الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد لمس عيسى ماندي لاعب ليل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقرر أرتيم دوفبيك تسديد الكرة لأول مرة أسفل الزاوية اليسرى له لكن الحارس التركي تصدى لها ببراعة، ليقرر الحكم إعادتها بعد تعليمات من تقنية الفيديو.

وفي المرة الثانية سددها أرتيم دوفبيك بقوة في نفس الزاوية لكن تصدى لها الحارس للمرة الثانية ببراعة، وفي المرة الثالثة والأخيرة تقرر تغيير مسدد الركلة حيث سددها ماتياس سولي أسفل الزاوية اليسرى له ولكن أيضا تصدى لها الحارس ببراعة لتكون ليلة استثنائية على الحارس التركي.

وحقق ليل الفوز الثاني في الدوري الأوروبي بعدما انتصر في الجولة الأولى على بران بنتيجة 2-1، بينما فشل روما في تحقيق الفوز الثاني بعدما انتصر على نيس في الجولة الماضية.