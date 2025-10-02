المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
بطولة العالم للأندية لكرة اليد
فيزبريم

فيزبريم

30 31
20:00
برشلونة

برشلونة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

2 1
19:45
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 1
19:45
ليل

ليل

دوري المؤتمر الأوروبي
آيك لارانكا

آيك لارانكا

4 0
22:00
الكمار

الكمار

الدوري الأوروبي
ليون

ليون

2 0
22:00
ريد بول سالزبورج

ريد بول سالزبورج

الدوري الأوروبي
بورتو

بورتو

1 1
22:00
سرفينا زافيزدا

سرفينا زافيزدا

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

3 1
22:00
باوك سالونيكا

باوك سالونيكا

الدوري الأوروبي
بازل

بازل

1 0
22:00
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 2
22:00
أستون فيلا

أستون فيلا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

تصدى لركلة جزاء 3 مرات.. حارس ليل "يحرج" روما بقفازه ذهبي (فيديو)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:12 م 02/10/2025
بيرك أوزير

بيرك أوزير - حارس ليل الفرنسي

أثار الحارس التركي بيرك أوزير، لاعب ليل الفرنسي، الجدل بتألقه خلال مباراة فريقه ضد روما بالدوري الأوروبي.

وافتتحت مساء اليوم الخميس مباريات الجولة الثانية من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

وكانت من بين المواجهات عندما استضاف فريق روما الإيطالي نظيره ليل الفرنسي، وانتهت المواجهة بفوز الفريق الفرنسي بنتيجة 1-0، إذ أحرز هاكون هارالدسون الهدف الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورغم أن المباراة كان بطلها هاكون هارالدسون وهو صاحب الهدف الوحيد في اللقاء، إلا أن جميع الأنظار اتجهت إلى بيرك أوزير حارس مرمى ليل والذي تصدى لـ3 ركلات جزاء.

ظل تقدم فريق ليل قائمًا في المباراة حتى الدقيقة 83 التي احتسب فيها الحكم ركلة جزاء لأصحاب الأرض بعد لمس عيسى ماندي لاعب ليل الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وقرر أرتيم دوفبيك تسديد الكرة لأول مرة أسفل الزاوية اليسرى له لكن الحارس التركي تصدى لها ببراعة، ليقرر الحكم إعادتها بعد تعليمات من تقنية الفيديو.

وفي المرة الثانية سددها أرتيم دوفبيك بقوة في نفس الزاوية لكن تصدى لها الحارس للمرة الثانية ببراعة، وفي المرة الثالثة والأخيرة تقرر تغيير مسدد الركلة حيث سددها ماتياس سولي أسفل الزاوية اليسرى له ولكن أيضا تصدى لها الحارس ببراعة لتكون ليلة استثنائية على الحارس التركي.

وحقق ليل الفوز الثاني في الدوري الأوروبي بعدما انتصر في الجولة الأولى على بران بنتيجة 2-1، بينما فشل روما في تحقيق الفوز الثاني بعدما انتصر على نيس في الجولة الماضية.

روما
روما
أخبار إحصائيات
روما ليل الدوري الأوروبي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعك لنتيجة مباراة تشيلسي وليفربول في بريميرليج؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات