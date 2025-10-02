المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الأوروبي.. سقوط روما أمام ليل وفوز ثمين لبراجا على سيلتيك

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

10:19 م 02/10/2025
ليل وموناكو

ليل يصعق روما

واصل كل من براجا البرتغالي وليل الفرنسي بدايتهما المثالية في بطولة الدوري الأوروبي، بعدما حققا الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات، ليعززا حظوظهما مبكرًا في التأهل للدور المقبل.

ليل يخطف فوزًا ثمينًا من روما بركلة ضائعة

ففي العاصمة الإيطالية، خطف ليل فوزًا ثمينًا من مضيفه روما بهدف نظيف، سجله هاكون أرنار هارالدسون في الدقيقة السادسة، فيما أهدر الأرجنتيني ماتياس سولي فرصة التعادل لأصحاب الأرض بعدما أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 85.

ورفع الفريق الفرنسي رصيده إلى 6 نقاط في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد روما عند 3 نقاط.

حارس ليل "يحرج" روما بقفازه ذهبي

براجا يحسم القمة أمام سيلتيك ويعتلي الصدارة

أما براجا، فحقق انتصارًا مقنعًا على مضيفه سيلتيك الاسكتلندي بهدفين دون رد، سجلهما ريكاردو هورتا (20) وجابري مارتينيز (85)، ليتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط متفوقًا بفارق الأهداف على ليل، في حين بقي سيلتيك عند نقطة واحدة فقط.

نتائج مباريات الدوري الأوروبي اليوم

وشهدت بقية مباريات الجولة الثانية فوز جو أهيد إيجلز الهولندي على باناثينايكوس اليوناني 2-1، وريال بيتيس الإسباني على لودوجوريتس البلغاري 2-0، وفنربخشه التركي على نيس الفرنسي 2-1، وفيكتوريا بلزن التشيكي على مالمو السويدي 3-0.

كما تغلب يونج بويز السويسري على ستيوا بوخارست الروماني 2-0، وبران بيرجن النرويجي على أوتريخت الهولندي 1-0، فيما انتهت مواجهة بولونيا الإيطالي مع فرايبورج الألماني بالتعادل 1-1.

طالع باقي نتائج مباريات الدوري الأوروبي من هنا

روما ليل بولونيا براجا فنربخشه سيلتيك نيس الدوري الأوروبي يونج بويز أوتريخت فيكتوريا بلزن مالمو ستيوا بوخارست بران بيرجن فرايبورج

