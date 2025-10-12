المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مصر

مصر

1 0
22:00
غينيا بيساو

غينيا بيساو

مباريات ودية - منتخبات
مصر- ب

مصر- ب

4 0
20:00
البـــحرين

البـــحرين

تصفيات كأس العالم-أوروبا
الدنمارك

الدنمارك

3 1
21:45
اليونان

اليونان

بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد
الأهلي

الأهلي

29 12
20:00
ريد ستار

ريد ستار

تصفيات كأس العالم-أوروبا
كرواتيا

كرواتيا

2 0
21:45
جبل طارق

جبل طارق

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
مالي

مالي

3 0
22:00
مدغشقر

مدغشقر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
تشاد

تشاد

2 3
19:00
أفريقيا الوسطى

أفريقيا الوسطى

تصفيات كأس العالم-أفريقيا
غانـــا

غانـــا

1 0
22:00
جزر القمر

جزر القمر

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

2 1
19:00
بيلاروسيا

بيلاروسيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
هولندا

هولندا

4 0
19:00
فنلندا

فنلندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

بعد انسحاب جيرارد.. كاريك مرشح لتدريب رينجرز الإسكتلندي

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:57 م 12/10/2025
مايكل كاريك

مايكل كاريك

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد السابق، قد دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق رينجرز الإسكتلندي، بعد انسحاب ستيفن جيرارد من المفاوضات مع إدارة النادي.

وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن جيرارد، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي فاز بلقب الدوري الإسكتلندي مع رينجرز عام 2021 قبل انتقاله إلى أستون فيلا، قد أجرى محادثات في لندن يومي الخميس والجمعة لخلافة راسل مارتن في قيادة رينجرز.

وأوضحت أن جيرارد كان يرغب في الحصول على حق إدارة انتقالات اللاعبين، في حال عودته إلى رينجرز، لكنه أبلغ رئيس مجلس الإدارة أندرو كافيناج ونائب الرئيس باراج ماراثي برغبته في الانسحاب من سباق المرشحين لقيادة الفريق.

وأضافت أن إدارة رينجرز قد عقدت محادثات مع مرشحين بديلين، ويُعتقد أن المدرب السابق لشيفيلد وينزداي، داني روهل، يحظى بقبول إيجابي من الإدارة، لكن في المقابل كشفت شبكة سكاي سبورتس أن مايكل كاريك هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق.

وكانت آخر تجارب كاريك مع فريق ميدلسبره، بعدما سبق له قيادة مانشستر يونايتد لفترة قصيرة من قبل.

وقاد كاريك فريق ميدلسبره منذ عام 2022، ونجح في الصعود للتصفيات المؤهلة إلى التشامبيونشيب، قبل أن يخسر أمام كوفنتري، واحتل المركز الثامن في العام التالي، ثم تمت إقالته في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز العاشر.

مباراة جلاسكو رينجرز القادمة
مايكل كاريك جيرارد رينجرز

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

مباشر
مصر

مصر

1 0
غينيا بيساو

غينيا بيساو

76

خطيرة لغينيا بيساو بعد كرة عرضية وتسديدة من داخل منطقة الجزاء ويتصدى لها محمد صبحي على مرتين

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة