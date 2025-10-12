بعد انسحاب جيرارد.. كاريك مرشح لتدريب رينجرز الإسكتلندي

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، أن مايكل كاريك نجم مانشستر يونايتد السابق، قد دخل ضمن قائمة المرشحين لقيادة فريق رينجرز الإسكتلندي، بعد انسحاب ستيفن جيرارد من المفاوضات مع إدارة النادي.



وأكدت صحيفة ديلي ميل، أن جيرارد، البالغ من العمر 45 عامًا، والذي فاز بلقب الدوري الإسكتلندي مع رينجرز عام 2021 قبل انتقاله إلى أستون فيلا، قد أجرى محادثات في لندن يومي الخميس والجمعة لخلافة راسل مارتن في قيادة رينجرز.



وأوضحت أن جيرارد كان يرغب في الحصول على حق إدارة انتقالات اللاعبين، في حال عودته إلى رينجرز، لكنه أبلغ رئيس مجلس الإدارة أندرو كافيناج ونائب الرئيس باراج ماراثي برغبته في الانسحاب من سباق المرشحين لقيادة الفريق.

وأضافت أن إدارة رينجرز قد عقدت محادثات مع مرشحين بديلين، ويُعتقد أن المدرب السابق لشيفيلد وينزداي، داني روهل، يحظى بقبول إيجابي من الإدارة، لكن في المقابل كشفت شبكة سكاي سبورتس أن مايكل كاريك هو المرشح الأبرز لتدريب الفريق.



وكانت آخر تجارب كاريك مع فريق ميدلسبره، بعدما سبق له قيادة مانشستر يونايتد لفترة قصيرة من قبل.



وقاد كاريك فريق ميدلسبره منذ عام 2022، ونجح في الصعود للتصفيات المؤهلة إلى التشامبيونشيب، قبل أن يخسر أمام كوفنتري، واحتل المركز الثامن في العام التالي، ثم تمت إقالته في الموسم الماضي، بعدما احتل المركز العاشر.