أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي عدم حضور جماهير نادي مكابي تل أبيب في مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.

وتعرضت الرياضة التابعة للكيان الصهيوني لانتقادات لاذعة بسبب الهجوم المستمر من جيش الكيان على قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف من النساء والأطفال.

بكل لغات العالم.. جماهير الكيان الصهيوني "منبوذة في الأرض"

ولم تكن هذه المرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة التي تمنع فيها جماهير الكيان الصهيوني سوءا كان فريق أو منتخب كرة القدم من حضور المباريات أو اعتبارها منبوذة في الأرض.

وبكل لغات الأرض، توجه جماهير كرة القدم أو القطاع الرياضي العالمي رسالة للكيان الصهيوني بأنه غير مرغوب فيه وهو ما سنوضحه في السطور التالية:

1- جماهير مؤيدة لفلسطين أشعلت الأجواء خلال مباراة الكيان الصهيوني والنرويج في تصفيات كأس العالم، حيث رفعت لافتات دعم لغزة وأبدت اعتراضها على إقامة المباراة.

2- منتخب الكيان الصهيوني واجه أزمة الاستبعاد من البطولات الأوروبية من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، والاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، حيث اعترض أكثر من مسؤول سياسي ورياضي على تواجد منتخبات الكيان الصهيوني في بطولات كرة القدم، حتى انتهى الأمر بأن مجلس فيفا رفض اتخاذ أي إجراءات ضده.

3- مشجعو كرة القدم تابعين للكيان الصهيوني تعرضوا للهجوم في هولندا، خلال مباراة مكابي تل أبيب وأياكس أمستردام.

4- اشتبكت جماهير الكيان الصهيوني مع جماهير منتخب فرنسا خلال مباراة الفريقين ببطولة دوري الأمم الأوروبية.

5- برشلونة رفض استضافة فريق من الكيان الصهيوني "هبوعيل القدس" داخل منشآته الرياضية للتدريب قبل مباراته الأوروبية خوفا على سلامة وأمن منشآته.

6- اقتحم متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين مسار طواف إسبانيا للدرجات الهوائية قبل 56 كيلومترا من خط الوصول في مدريد، بسبب مشاركة فريق من الكيان الصهيوني في البطولة.

7- جماهير إيطاليا احتجت على مواجهة منتخب بلادهم للكيان الصهيوني في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

8- استبعدت محكمة التحكيم الرياضي "كاس"، الرياضيين التابعين للكيان الصهيوني من المشاركة في بطولة العالم للجمباز الفني التي أقيمت في إندونيسيا اعتراضا على ما يحدث في قطاع غزة.

9- جماهير فريق باوك اليوناني احتجت على مشاركة فريق مكابي تل أبيب في مسابقة الدوري الأوروبي وتظاهرت لمنعه من استكمال البطولة.

10- أستون فيلا أبلغ جماهير مكابي تل أبيب بعدم حضورهم مباراة الفريقين بالدوري الأوروبي.