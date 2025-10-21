حذر فريق أستون فيلا الإنجليزي جماهير فريقه من إظهار أي علامات سياسية خلال مباراة مكابي تل أبيب التابع للكيان الصهيوني.

ومن المقرر أن تقام مباراة أستون فيلا ومكابي تل أبيب يوم 6 نوفمبر المقبل في بطولة الدوري الأوروبي.

وأصبحت المباراة ذات طابع سياسي بعد أن حظرت مجموعة السلامة الاستشارية في برمينجهام حضور مشجعي فريق الكيان الصهيوني.

وأعلن مكابي مساء أمس الإثنين أنه سيرفض أي تذاكر لجماهيره في مباراة السادس من نوفمبر على ملعب فيلا بارك، وذلك بعد أن قالت الحكومة البريطانية إنها "تعمل على مدار الساعة" لضمان حضور الجماهير من كلا الجانبين.

وأعلن أستون فيلا، اليوم الثلاثاء، عن سياسة التذاكر الخاصة بالمباراة وحذر جماهيره من انتهاك بروتوكولات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بعرض رسائل سياسية داخل الملعب.

كما فرض عقوبات على هؤلاء الذين يريدون شراء التذاكر، حيث سيتمكن فقط المشجعون الذين لديهم سجل شراء سابق قبل هذا الموسم من الحصول على التذاكر.

وكشف النادي أنه لن يبيع تذاكر للمدرج المخصص للجماهير الزائرة، الذي سيبقى خاليا، وحذر من قيام المشجعين بإعادة بيع تذاكرهم.

وقال أستون فيلا إنه يُحظر تمامًا عرض الرموز أو الرسائل أو الأعلام السياسية أثناء المباراة، وسيؤدي ذلك إلى الطرد الفوري لمن يقوم بذلك وإصدار حظر على دخول الملعب.