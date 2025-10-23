توليسو يحفر اسمه في سجلات نادي ليون الأوروبية

يستعد أولمبيك ليون لمواجهة بازل مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، بهدف تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد انتصارين مميزين أمام أوتريخت وسالزبورج.

توليسو يتجاوز ديلموت ويضع بصمته في تاريخ ليون

انطلاقة المباراة كانت مثالية لفريق المدرب باولو فونسيكا، حيث افتتح كورينتين توليسو التسجيل بمساعدة دي كارفاليو، مستغلاً خطأً من حارس مرمى بازل.

وبهذه المشاركة، وصل توليسو إلى 46 مباراة أوروبية مع ليون، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي بالمسابقات القارية، متجاوزًا كريستوف ديلموت (45 مباراة).

على الصعيد المحلي، تعرض ليون لانتكاسة في الدوري الفرنسي، حيث خسر أمام نيس بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع مارسيليا بفارق الأهداف.

وأضاع الفريق فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري مؤقتًا، بعد تعثر منافسيه باريس سان جيرمان وستراسبورج.

