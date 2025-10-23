المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

- -
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

- -
22:00
نيس

نيس

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

- -
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

- -
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

- -
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

توليسو يحفر اسمه في سجلات نادي ليون الأوروبية

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

08:45 م 23/10/2025
كورنتين توليسو

كورينتين توليسو

يستعد أولمبيك ليون لمواجهة بازل مساء اليوم الخميس في الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي، بهدف تحقيق فوزه الثالث على التوالي بعد انتصارين مميزين أمام أوتريخت وسالزبورج.

توليسو يتجاوز ديلموت ويضع بصمته في تاريخ ليون

انطلاقة المباراة كانت مثالية لفريق المدرب باولو فونسيكا، حيث افتتح كورينتين توليسو التسجيل بمساعدة دي كارفاليو، مستغلاً خطأً من حارس مرمى بازل.

وبهذه المشاركة، وصل توليسو إلى 46 مباراة أوروبية مع ليون، ليصبح عاشر أكثر اللاعبين مشاركة في تاريخ النادي بالمسابقات القارية، متجاوزًا كريستوف ديلموت (45 مباراة).

على الصعيد المحلي، تعرض ليون لانتكاسة في الدوري الفرنسي، حيث خسر أمام نيس بنتيجة 3-2 في الجولة الثامنة، ليتجمد رصيده عند 15 نقطة في المركز الرابع، متساويًا مع مارسيليا بفارق الأهداف.

وأضاع الفريق فرصة ذهبية لاعتلاء صدارة الدوري مؤقتًا، بعد تعثر منافسيه باريس سان جيرمان وستراسبورج.

للاطلاع على نتائج مباريات الدروي الأوروبي، اضغط هنا.

ليون الدوري الفرنسي سالزبورج الدوري الأوروبي أوتريخت كورينتين توليسو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

استطلاع يلاكورة

ما توقعاتك لمباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة؟

أخبار تهمك

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026