كلام فى الكورة
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي
النجمة

النجمة

0 1
21:00
أهلي جدة

أهلي جدة

الدوري الأوروبي
فنربخشة

فنربخشة

1 0
19:45
شتوتجارت

شتوتجارت

الدوري الأوروبي
فينورد

فينورد

0 1
22:00
باناثينايكوس

باناثينايكوس

الدوري الأوروبي
سيلتا فيجو

سيلتا فيجو

1 1
22:00
نيس

نيس

الدوري الأوروبي
سلتيك

سلتيك

0 1
22:00
شتورم جراتس

شتورم جراتس

الدوري الأوروبي
فرايبورج

فرايبورج

1 0
22:00
أوتريخت

أوتريخت

الدوري الأوروبي
روما

روما

0 2
22:00
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

تشكيل روما.. 3 تعديلات وديبالا يقود الهجوم ضد فيكتوريا بلزن

محمد جلال

كتب - محمد جلال

09:24 م 23/10/2025
روما

فريق روما - صورة أرشيفية

أعلن جيان بييرو جاسبيريني، مدرب فريق روما، تشكيل فريقه لمواجهة فيكتوريا بلزن، ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

ويلتقي روما مع فيكتوريا بلزن مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

روما بدأ بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على نيس الفرنسي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من ليل الفرنسي بنتيجة 1-0.

وشهد تشكيل روما إجراء 3 تعديلات مقارنة بمواجهة إنبي الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي، حيث أشرك كلا من: "جان زيولكوفسكي، نايل العيناوي، وأرتيم دوفبيك بدلا من: "ماريو هيرموسو، برايان كريستانتي، ولورينزو بيليجريني.

وجاء تشكيل روما كالتالي:

ميل سفيلار في حراسة المرمى.

في الدفاع: ماريو هيرموسو، جيانلوكا مانشيني، جان زيولكوفسكي.

في الوسط: ويسلي فرانكا، نايل العيناوي، كواديو كونيه، زكي شيليك.

في الهجوم: باولو ديبالا، سول، أرتيم دوفبيك.

على مقاعد البدلاء: "ديفين رينش، برايان كريستانتي، إيفان نديكا، لورينزو بيليجريني، إيفان فيرجسون، كونستانتينوس تسيميكاس، ليون بايلي، نيكولو بيسيلي، جورجيو دي مارزي، دانييلي جيلاردي، ستيفان الشعراوي، بيرجلويجي جوليني".

روما الدوري الأوروبي فيكتوريا بلزن

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

أليخاندرو جارناتشو
arrow
logo

تشيلسي

40,000,000

مباشر
روما

روما

0 2
فيكتوريا بلزن

فيكتوريا بلزن

31

تبديل لصالح روما .. دخول ستيفان الشعراوي وخروج جان زيولكوفسكي

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
النجمة

النجمة

0 1
أهلي جدة

أهلي جدة

68

تسلل على رياض محرز

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة