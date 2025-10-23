أعلن جيان بييرو جاسبيريني، مدرب فريق روما، تشكيل فريقه لمواجهة فيكتوريا بلزن، ضمن مباريات الدوري الأوروبي.

ويلتقي روما مع فيكتوريا بلزن مساء اليوم الخميس، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي 2025-26.

روما بدأ بطولة الدوري الأوروبي بالفوز على نيس الفرنسي بنتيجة 2-1، قبل أن يخسر من ليل الفرنسي بنتيجة 1-0.

وشهد تشكيل روما إجراء 3 تعديلات مقارنة بمواجهة إنبي الأخيرة في بطولة الدوري الإيطالي، حيث أشرك كلا من: "جان زيولكوفسكي، نايل العيناوي، وأرتيم دوفبيك بدلا من: "ماريو هيرموسو، برايان كريستانتي، ولورينزو بيليجريني.

وجاء تشكيل روما كالتالي:

ميل سفيلار في حراسة المرمى.

في الدفاع: ماريو هيرموسو، جيانلوكا مانشيني، جان زيولكوفسكي.

في الوسط: ويسلي فرانكا، نايل العيناوي، كواديو كونيه، زكي شيليك.

في الهجوم: باولو ديبالا، سول، أرتيم دوفبيك.

على مقاعد البدلاء: "ديفين رينش، برايان كريستانتي، إيفان نديكا، لورينزو بيليجريني، إيفان فيرجسون، كونستانتينوس تسيميكاس، ليون بايلي، نيكولو بيسيلي، جورجيو دي مارزي، دانييلي جيلاردي، ستيفان الشعراوي، بيرجلويجي جوليني".